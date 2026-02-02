Tekken 8 rempile pour une Saison 3 avec le retour de combattants bien connus

Une Saison 3 peu originale en approche





Comme tous les jeux de combat modernes, Tekken 8 poursuit sa vie avec des ajouts de personnages en DLC et ce à un rythme saisonnier. Pour sa première année, nous avions eu droit à Eddy Gordo, Lidia Sobieska, Heihachi Mishima revenu d'entre les morts et Clive Rosfield de Final Fantasy XVI en invité. L'an dernier, ils ont été suivis par Anna Williams, Fahkumram, Armor King et la petite nouvelle Miary Zo. Ce dimanche, lors des Tekken World Tour Finals 2025 à Malmö en Suède, le Season 3 Pass a donc été dévoilé en vidéo, avec la révélation immédiate de trois personnages sur le retour, le dernier étant gardé secret.

Date de sortie et feuille de route du Season 3 Pass





C'est donc en mars que débutera cette nouvelle saison, avec au passage un équilibrage du roster et la réinitialisation des classements avant le début du Tekken World Tour 2026 en mai à l'EVO Japan. Les prochains arrivants ont donc été révélés et nous retrouverons tout d'abord Kunimitsu, qui avait elle-même été introduite en DLC dans Tekken 7 en 2020, prenant le relais de sa mère. Le faux espoir en voyant apparaître cette dernière dans la vidéo est palpable... Elle sera suivie par Bob, « plus gros que jamais » comme l'indique le slogan qu'il arbore fièrement.

Le plus intéressant du lot, ce sera sans doute le kangourou boxeur pratiquant la lutte commando Roger Jr., que nous n'avions pas revu depuis Tekken Tag Tournament 2. Son illustration a déjà fait pas mal parler, car de nombreux joueurs se demandent s'il s'agit toujours du même duo mère et fils. Si vous l'ignorez, Roger Jr. était le nom du petit situé dans la poche marsupiale, tandis que l'ex-femme de Roger gérait le plus gros des combats. Avec les chaînes indiquant « Mom » et « Jr », il ne devrait pas y avoir de doute, sauf que c'est le short de l'adulte qui fait cette fois office de poche au petit, dont la corpulence semble indiquer un passage à la salle. De plus, malgré le peu de temps écoulé depuis Tekken 5 (environ un an), le personnage devrait avoir suffisamment grandi pour pouvoir combattre seul. Sa fin dans Tekken 6 montrait d'ailleurs son père en train de l'entraîner. Les mâles n'ayant naturellement pas de quoi porter leur petit, cela sème le doute. Bref, wait & see.

Quant au quatrième ajout, le fait qu'un stage soit prévu en même temps suggère qu'il sera inédit, voire une collaboration. Notez que la mise en vente de ce Season 3 Pass débutera dès le 10 février par chez nous, débloquant directement un pack de costumes ne donnant pas franchement envie...

Campagne du 2e anniversaire : 10 février Début de la Saison 3 : 17 mars Season 3 Pass

Pack de tenue Aurore (44 costumes).

120 heures d'accès anticipé à chaque personnage : Kunimitsu (fin du printemps) ;



Bob (été) ;



Roger Jr. (automne) ;



??? + stage (hiver).

