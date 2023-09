Tekken 8 : une nouvelle bêta annoncée, datée et détaillée, et un artiste martial chinois de retour au roster

Le grand déballage médiatique entourant la date de sortie et les éditions de Tekken 8 a eu lieu le mois dernier à l'occasion de la gamescom 2023, avec au passage la révélation d'un mode inédit Arcade Quest pour le moins curieux. Alors qu'il sera jouable et présenté sur scène au Tokyo Game Show d'ici quelques jours, Bandai Namco vient de diffuser une bande-annonce qui devrait doublement plaire aux fans. Elle sert avant tout à réintroduire à un combattant habitué de la licence : Feng Wei.

Cet artiste martial chinois surnommé le « dieu du poing » sera donc jouable avec son style Shinken-ryū Chūgoku Kenpō inspiré du hung-gar et arbore une nouvelle tenue de toute beauté avec son dragon sur l'épaule droite. Encore sept autres guerriers manquent encore à l'appel désormais, que nous découvrirons donc dans les mois à venir.

L'autre annonce du jour, c'est qu'une deuxième bêta fermée va être organisée. Ce Closed Beta Test aura lieu du vendredi 20 octobre à 10h00 au lundi 23 octobre à 9h00. Une maintenance est d'ores et déjà prévue le samedi 21 octobre de 10h00 à 13h00. L'éditeur nous invite à nous inscrire sur la page prévue à cet effet jusqu'au mercredi 11 octobre à 9h00. Les codes seront ensuite envoyés le 18 octobre à partir de 9h00. Si vous aviez eu la chance de participer au précédent CBT en juillet, vous n'avez toutefois pas besoin de vous réinscrire et pourrez y participer ! En termes de contenu, des ajustements ont été effectués depuis la dernière fois, à retrouver en anglais ici.

Pas moins de 19 personnages seront disponibles, avec comme ajouts Raven, Azucena et Feng. Le stage Ortiz Farm au Pérou pourra également être découvert. Le lobby appelé Fight Lounge sera accessible avec la création d'un avatar, des discussions via un chat et au travers d'emotes. En revanche, parmi ses quatre zones seules la Battle Area et le Customization Shop seront accessibles lors du CBT. Le Tekken Dojo et la Beach Area ne devraient pas y figurer, de même que le mini-jeu Tekken Ball.

Des visuels de toutes les nouveautés du jour sont à retrouver en page suivante. La date de sortie de Tekken 8 est pour rappel fixée au 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 79,99 €.