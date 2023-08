Tekken 8 : Raven et la petite nouvelle Azucena annoncés au roster, entre ninjutsus mystiques et poings de pierre dévastateurs

Les joueurs et fans de Tekken attendaient énormément l'EVO 2023 pour en apprendre toujours plus au sujet de Tekken 8, que ce soit son roster voire une date de sortie. Après le Closed Network Test qui a permis de le découvrir sur consoles et PC (ce qui pourrait ne plus se reproduire sur cette plateforme vu le comportement de certains...), Katsuhiro Harada et Michael Murray ont fait le point lors d'un panel, qui est à revoir en fin d'article, riche en classements en tout genre et montrant quelques options comme la possibilité de donner la priorité aux graphismes ou au temps de réponse. Un long live depuis le stand de Bandai Namco lui a fait suite lors de la deuxième journée, que vous pouvez également retrouver plus bas. Le directeur et le producteur de Tekken 8 avaient alors donné rendez-vous ce dimanche, recommandant fortement de voir la diffusion. En guise d'introduction, nous avons été bien trollés (ou teasé ?) par la montée sur scène impromptue de Yoshinori Ono, venue remettre Tekken x Street Fighter sur le tapis avant de se faire chasser de la scène, un sacré délire bon enfant. Côté vraies annonces, non, toujours pas de période de lancement en vue, mais l'officialisation de deux personnages supplémentaires au roster, dont un entièrement inédit !

C'est donc tout d'abord Raven que nous avons pu découvrir, qui était aux abonnés absents dans le précédent épisode et va donc faire son retour, plus classe que jamais. Les techniques de ninjutsu de cet agent secret seront plus redoutables que jamais, entre clones des ombres et puissantes offensives. Kohei Ikeda de Bandai Namco explique d'ailleurs sur le PlayStation Blog que la puissance de l'Unreal Engine 5 et les performances des consoles actuelles permettent de mettre en scène une meilleure forme de Raven et lui donner un rôle plus proéminent dans l'histoire, ainsi que l'ONU, organisation pour laquelle il travaille, qui va sanctionner la G Corporation de Kazuya Mishima. En utilisant sa posture spéciale Soul Field lui, il sera capable d'utiliser des attaques versatiles comme des tactiques surprises à mi-distance, de la téléportation et ses clones. En activant son Heat, ces derniers seront améliorés, pour des vagues d'attaques successives.

L'autre personnage qui a fait le show nous vient du Pérou et se nomme Azucena Milagros Ortiz Castillo aka la Reine du café ! Elle est en effet la fille d'une famille dirigeant une plantation de café, mais surtout une championne de MMA qui va décider de participer au prochain King of Iron Fist Tournament afin de promouvoir encore plus l'exploitation familiale. C'est donc un véritable duel café vs thé auquel nous assistons entre elle et Lili, surtout qu'elle est capable d'esquiver les attaques à l'aide de sa posture spéciale, ce qui est peu conventionnel pour de la MMA. Sa capacité signature se nomme Libertador, servant à provoquer l'adversaire, où elle ne peut plus bloquer, mais détecte alors instinctivement et esquive les coups haut et bas. Et avec le Heat d'activé, celui lui permet de contre-attaquer après cette dernière pour mettre plus de pression sur son opposant. Plus amusant, lorsque met quelqu'un KO avec son Rage Art, une cinématique spéciale se déclenche, ressemblant à un spot TV faisant la pub de son café. Les développeurs ont voulu créer une combattante à l'attitude symbolisant l'Amérique du Sud, qui s'amuse toujours sur le ring. Le choix du Pérou a été effectué en raison d'un art martial traditionnel inca, le Rumi Maki, centré autour de la boxe. Elle est également une modèle et danseuse, ce qui est décidément très à la mode ! Vous noterez aussi la présence de nouvelles arènes dans ces vidéos du jour, riche en détails.

Tekken 8 est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais toujours sans période de sortie connue. En attendant, son prédécesseur est toujours en vente sur Amazon. Des visuels de Raven et Azucena sont à retrouver en page suivante.