Tekken 7 : Kunimitsu fait le show dans le trailer de lancement de la Saison 4, une collaboration pour le 40e anniversaire de Pac-Man dévoilée

L'été dernier, Bandai Namco a confirmé l'arrivée d'un Season Pass 4 pour Tekken 7, assurant donc son suivi pendant encore de nombreux mois auprès de la communauté. Nous avons depuis appris l'identité du premier des deux personnages jouables qui seront ajoutés moyennant finance, à savoir la belle Kunimitsu, ou plutôt la fille de cette dernière qui reprendra l'identité de sa mère. En revanche, nous ne savions pas à quelle date elle ferait son entrée sur le ring, jusqu'à aujourd'hui.

C'est à l'occasion du Tekken 7 Online Challenge EU Southwest Open Tournament (fiou) que l'éditeur a annoncé l'arrivée des DLC 16 et DLC 17 pour le 10 novembre. Eh oui, cette journée sera décidément bien chargée en sorties. Ces deux contenus, qui ajouteront donc Kunimitsu et le stage Vermilion Gates, ne seront pas les seules nouveautés ce mois-ci, puisque dès le 9 novembre, un patch va améliorer le jeu en ligne , en plus d'apporter le soutien logiciel du Season Pass 4.

Une bande-annonce nous permet au passage d'apprécier la jeune femme en pleine action avec ses arts ninja manji, mais aussi ses différents costumes (Regular style, Urban Ninja set et Tenko set). Les autres combattants du roster vont eux bénéficier de nouveaux coups, l'interface sera revue et la fonctionnalité Tekken Prowess ajoutée, ainsi que le rang Tekken God Omega. Plus étonnant, nous aurons aussi droit à une collaboration pour le 40e anniversaire de Pac-Man, avec un stage limité dans le temps et quelques bonus pour les possesseurs du Season Pass 4.

Tekken 7 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.