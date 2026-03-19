TEST Death Stranding 2: On the Beach, un voyage encore plus marquant sur PC ?

Un monde ouvert qui en met plein la vue





Lorsque Kojima Productions remet les pieds dans l’univers de Death Stranding avec ce second opus, le passage sur PC ne ressemble pas à une simple formalité technique. Développé en collaboration avec Nixxes Software, ce portage s’inscrit clairement dans une volonté d’offrir une version définitive, pensée pour exploiter les machines des joueurs exigeants. Après un premier épisode déjà solide sur PC, les attentes étaient élevées... et autant dire que ce nouvel épisode ne fait pas les choses à moitié. Bref, il est temps de vous en parler !

Autant le dire, ça envoie du lourd.

Visuellement, le jeu impressionne dès les premières minutes. La direction artistique, toujours aussi singulière, s’appuie sur des environnements variés et organiques, ici situés en Australie, où chaque paysage raconte quelque chose. Entre déserts balayés par des tempêtes de sable, zones rocheuses escarpées et étendues verdoyantes marquées par les catastrophes naturelles, le rendu global atteint un niveau de réalisme particulièrement convaincant. Les effets de lumière, la gestion du cycle jour/nuit et les phénomènes climatiques dynamiques participent à une immersion constante.

Sur PC, le titre propose une panoplie d’options graphiques très complète. En réglages élevés, l’expérience est déjà particulièrement propre, avec des textures détaillées, une distance d’affichage confortable et une stabilité solide. En poussant tous les curseurs au maximum, le jeu révèle pleinement son potentiel ; finesse des détails, gestion avancée des ombres, reflets plus réalistes et une profondeur de champ maîtrisée qui renforce l’aspect cinématographique. Les technologies d’upscaling comme DLSS, FSR ou XeSS permettent de maintenir une excellente fluidité tout en profitant de résolutions élevées.

La fluidité fait également partie des bonnes surprises. Le framerate déverrouillé permet d’adapter l’expérience selon les préférences, avec une stabilité remarquable en conditions optimales. Même en configuration plus modeste, le jeu reste jouable avec quelques concessions visuelles bien dosées. L’optimisation globale est clairement au rendez-vous, confirmant le savoir-faire déjà aperçu sur le premier opus.

Enfin, difficile de ne pas évoquer le support des écrans ultra-larges. La prise en charge de ce type d’écran apporte ici un confort visuel particulièrement appréciable. En 32:9 durant les phases de gameplay, le champ de vision s’élargit de manière spectaculaire, offrant une lecture bien plus naturelle des environnements et une meilleure anticipation des dangers. Les paysages gagnent en ampleur, en profondeur, et renforcent ce sentiment d’immersion déjà très présent. Du côté des cinématiques, le format 21:9 permet de conserver une mise en scène plus cinématographique, parfaitement adaptée au ton du jeu. Un apport visuel non négligeable, qui transforme réellement l’expérience et sublime chaque instant passé dans cet univers. Autant le dire, ça envoie du lourd.

Notation Verdict 18 20