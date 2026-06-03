PREVIEW Rayman Legends Retold, nous avons testé le retour de Rayman, voici notre avis

Nous avons pu prendre en main Rayman Legends Retold pendant environ deux heures et demie, et cette première session permet déjà de cerner l’ambition de cette nouvelle version. Le retour de Rayman ne prend pas la forme d’un simple remaster avec une résolution plus propre et quelques effets modernes. Ubisoft a choisi une approche plus radicale. Rayman Legends Retold reprend la base de Rayman Legends, mais le jeu a été entièrement refait en 3D, tout en conservant une structure de plateforme en 2,5D. Le résultat cherche donc à préserver les sensations de l’épisode original, tout en donnant au monde de Rayman une nouvelle profondeur visuelle.

« Rayman Legends Retold ne se contente pas de remettre un classique au goût du jour, il reconstruit son univers en 3D tout en conservant son rythme de plateforme en 2,5D. »

Cette précision change beaucoup de choses. Rayman Legends reposait sur une direction artistique très dessinée, avec des décors qui donnaient l’impression d’évoluer dans un tableau animé. Rayman Legends Retold reconstruit cette esthétique avec des volumes, des éclairages, des arrière-plans plus vivants et une caméra plus mobile. Le jeu reste lisible comme une aventure de plateforme latérale, mais sa mise en scène gagne en relief. Cette refonte apporte une nouvelle identité, plus moderne et plus dense, mais elle modifie aussi le charme immédiat de l’original.

Après deux heures et demie, cette transformation fonctionne mieux en mouvement qu’en images fixes. Les environnements prennent vie, les animations gagnent en rondeur et le monde semble plus habité. Il faut toutefois accepter que Rayman Legends Retold n’ait pas exactement la même texture que son modèle. Le jeu ne cherche pas à reproduire trait pour trait l’épisode de 2013. Il propose une relecture, avec des choix visuels plus contemporains. Cette nouvelle esthétique ne remplace pas l’ancienne. Elle l’interprète autrement.

La prise en main rassure très vite. Le cœur du gameplay reste fidèle à Rayman Legends, et cette fidélité constitue probablement la meilleure décision du projet. Les sauts répondent bien, les attaques s’enchaînent naturellement, les courses gardent leur nervosité et la lecture des niveaux reste globalement efficace. Le jeu conserve cette logique de plateforme rapide et précise, avec des secrets à dénicher, des Lums à récupérer et des séquences qui demandent une bonne lecture du rythme. Même avec son habillage entièrement reconstruit en 3D, Rayman Legends Retold reste d’abord un jeu de plateforme en 2,5D.

Les nouveautés donnent aussi un peu plus de relief au projet. Les zones semblent plus développées, les transitions plus travaillées et l’univers paraît gagner en cohérence. Les séquences à dos de dragon apportent une respiration différente, avec une mise en scène plus ample et une sensation de voyage plus marquée. Les niveaux musicaux restent, de leur côté, un argument important. Leur synchronisation entre musique, obstacles et actions du joueur fonctionne toujours, avec cette capacité à transformer chaque saut, chaque attaque et chaque esquive en élément de rythme. Quand Rayman joue avec la musique, la série retrouve immédiatement ce qui la distingue dans le paysage du jeu de plateforme.





La grande question reste celle de la légitimité de ce remake. Rayman Legends reste encore aujourd’hui un excellent jeu, avec une direction artistique qui a bien vieilli et un gameplay toujours précis. Refaire un titre aussi solide représente donc un exercice particulier. Pour les nouveaux joueurs, cette version modernisée, entièrement refaite en 3D et enrichie de nouveaux contenus, peut devenir une porte d’entrée naturelle dans l’univers de Rayman. Pour les anciens joueurs, le jugement sera forcément plus exigeant. La nostalgie peut faire revenir les fans, mais seule la nouveauté pourra les convaincre de rester.

Premières impmressions : très bonnes ! Après cette prise en main, notre impression reste très encourageante, mais obligatoirement mesurée. Le plaisir de jeu est bien présent, les sensations répondent immédiatement et les ajouts donnent envie de voir plus loin. Rayman Legends Retold a le potentiel pour être plus qu’une simple redite, à condition que ses nouveautés tiennent sur la durée. Le remake rappelle pourquoi Rayman manque autant au jeu vidéo. Reste maintenant à savoir si cette relecture entièrement refaite en 3D saura dépasser l’hommage pour devenir le vrai point de départ d’un nouveau chapitre pour la licence.