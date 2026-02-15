Death Stranding 2: On the Beach arrive très vite sur PC, avec des nouveautés promises pour l'ensemble des joueurs

La suite des aventures de Sam Porter Bridges bientôt sur PC





En novembre dernier, l'ESRB avait mis en ligne une fiche pour Death Stranding 2: On the Beach sur PC, indiquant que Sony Interactive Entertainment en était l'éditeur comme sur PS5. En amont du State of Play, Hideo Kojima avait teasé les joueurs en déclarant être en train d'éditer une bande-annonce. Les astres étaient donc alignés et c'est sans véritable surprise que nous avons donc appris la venue de cette suite sur Steam et l'Epic Games Store. Il ne faudra d'ailleurs pas attendre très longtemps, car DS2 y sera disponible dès le 19 mars !

Les détails techniques





Vous noterez que Nixxes a aidé à la conception de ce portage. Les joueurs disposant d'une machine de guerre pourront faire grimper le framerate selon leur bon vouloir, même si les cinématiques resteront bloquées à 60 fps. Les technologies d'upscaling de NVIDIA, AMD et Intel, et de génération de frame seront aussi supportées, de même que la prise en charge des écrans ultra-larges (jusqu'en 32:9) et de la DualSense. Enfin, côté sonore, l'audio 3D est supporté grâce à Dolby Access, DTS Sound Unbound et Windows Sonic.

De la nouveauté teasée





Sur le PlayStation Blog, nous apprenons également qu'il y aura de nouveaux modes et fonctionnalités aussi bien sur PC que PS5 à cette même date, mais il faudra patienter jusqu'en mars pour savoir ce que cela signifie concrètement, en dehors de récompenses et défis inédits.

Les détails de commercialisation de DS2 sur PC





Comme les productions des PlayStation Studios, les tarifs seront les mêmes que sur le PlayStation Store, avec une incitation à utiliser un compte PSN sous la forme de bonus. Vous trouverez tous les détails ci-dessous.

Bonus de précommande Hologramme personnalisé : quokka (déblocage anticipé).

Squelette de combat : argenté (nv.1, nv.2, nv.3).

Squelette à boost : argenté (nv.1, nv.2, nv.3).

Squelette de bokka : argenté (nv.1, nv.2, nv.3). Bonus pour l'association d'un compte PlayStation Tenue de porteur PlayStation Lien et badge Lien (pour personnaliser le sac à dos). Édition Standard - 79,99 € Le jeu Death Stranding 2: On the Beach. Édition numérique de luxe - 89,99 € Le jeu Death Stranding 2: On the Beach.

Accès anticipé Mitrailleuse (nv.1).

Badge 70 : quokka.

Badge 71 : félin chiral.

Badge 72 : Why me?.

Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3).

Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3).

Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3).

