RUMEUR sur le Nintendo Switch Online : deux futurs ajouts de la GameCube en fuite ?

Un visuel en fuite





Alors que Nintendo vient de faire le point sur le line-up de lancement du Virtual Boy pour le NSO + Pack additionnel, une possible fuite provenant du géant Walmart vient à priori de dévoiler deux jeux GameCube qui feraient leur arrivée dans les mois à venir. Inutile de chercher le visuel sur le site du revendeur, il a déjà été retiré, mais pas avant d'être partagé sur la Toile, notamment par IGN.

Deux jeux de plus pour l'émulateur GameCube ?





Après la sortie plus tôt dans le mois de Fire Emblem: Path of Radiance, il ne reste plus que Super Mario Sunshine, Pokémon Colosseum et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres parmi les titres d'ores et déjà officiellement prévus, comme annoncé en avril dernier.

Il faudrait à priori y ajouter Metroid Prime 2: Echoes et Pikmin 2. Est-ce surprenant ? Absolument pas, même si cela peut décevoir. En effet, la compilation Pikmin 1+2 permet d'ores et déjà de profiter de ce dernier sur Switch et Switch 2, la seule différence majeure étant le retrait de certaines marques réelles pour les trésors. Autant dire que rien ne presse pour le rajouter. D'ailleurs, il serait bizarre de voir arriver uniquement le deuxième épisode.

Quant au deuxième Metroid Prime, cela rejoint ce que nous avions écrit en mai lorsque les logos de Metroid Prime 3: Corruption et Metroid Prime Hunters ont été à nouveau enregistrés. À défaut d'un remaster comme pour le premier (plus proche d'un remake), il faudrait donc se contenter de l'original. Ce ne serait pas surprenant venant de Nintendo, dont les choix de portages et autres modernisations de ces gloires d'antan semblent parfois illogiques.

Bref, prenez tout de même cela avec des pincettes, car nous ne sommes jamais à l'abri d'un montage non officiel.

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

Lire aussi : TEST GameCube - Nintendo Classics : un émulateur nostalgique sur Switch 2, mais ça ne fait pas tout