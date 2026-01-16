TEST Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition, retour au calme sur une île encore plus belle

Des vacances en 4K, parasol inclus





Avec Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, la firme remet les clés de notre paradis insulaire à jour et profite de la nouvelle machine pour enrichir une formule déjà culte. Cette édition ne se contente pas d’un simple lifting technique, elle ajoute de nouvelles fonctionnalités, des contenus inédits et des options en ligne plus ambitieuses, tout en conservant cette douceur de vivre qui a conquis des millions de joueurs. Une invitation à redécouvrir son île... ou à en bâtir de nouvelles. Bref, il est temps de vous en parler !

Cette version Switch 2 Edition ne cherche pas à transformer radicalement le rendu graphique, mais à le sublimer avec subtilité.

Sans surprise, les graphismes de Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition profitent pleinement du gain de puissance de la nouvelle console, notamment en mode TV grâce à une résolution optimisée pouvant atteindre la 4K. Le style artistique iconique du jeu, avec ses couleurs douces et ses formes arrondies, gagne en netteté sans perdre son charme. Les contours sont plus propres, les textures plus fines, et l’ensemble respire une lisibilité accrue qui met en valeur chaque détail de l’île, des reflets sur l’eau aux jeux de lumière lors des levers et couchers de soleil. Cette montée en définition renforce l’immersion, tout en respectant l’identité visuelle qui fait le succès de la série.

En mode Portable, l’expérience reste tout aussi agréable. L’image est stable, nette et confortable, le tout en 1080p, idéale pour les longues sessions de jeu nomades. Les environnements conservent une grande clarté, même sur un écran plus compact, et les animations fluides participent à cette sensation de douceur permanente. Les saisons, la météo et les variations de luminosité continuent de donner vie à l’île, avec une cohérence visuelle qui invite à la contemplation. Cette version Switch 2 Edition ne cherche pas à transformer radicalement le rendu graphique, mais à le sublimer avec subtilité. En d'autres termes, c’est chou et mignon !

Enfin, cette édition bénéficie d’un polish général qui se ressent dans les petits détails. Les intérieurs sont plus agréables à décorer, les motifs personnalisés s’affichent avec davantage de précision, et les personnages gagnent en expressivité grâce à une meilleure définition. L’ensemble reste fidèle à l’esprit Animal Crossing, mais avec ce confort visuel supplémentaire qui rend chaque promenade encore plus plaisante. Une évolution discrète mais efficace, qui prouve que parfois, améliorer l’existant suffit largement à redonner envie de tout redécouvrir.

