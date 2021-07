Animal Crossing: New Horizons, une mise à jour imminente, Nintendo promet davantage de contenus en 2021

Animal Crossing: New Horizons a maintenant un peu plus d'un an, le jeu de Nintendo a accueilli de nombreuses mises à jour saisonnières pour rajouter du contenu et des activités, mais ce n'est pas fini, malgré le silence radio de Nintendo depuis des mois. Les développeurs ont en effet annoncé qu'une nouvelle mise à jour sera lancée cette semaine.

Cette mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons sera nécessaire pour profiter de feux d'artifice hebdomadaires et de nouveaux objets de saison, elle sera lancée le 29 juillet prochain, de quoi occuper les joueurs pendant l'été, même si ces ajouts risquent d'être jugés bien faibles par les fans. Cependant, plus tard dans l'année, il y aura encore de la nouveauté. Nintendo promet en effet du contenu gratuit en 2021, qu'il dévoilera plus tard. Croisons les doigts pour qu'il s'agisse de contenu conséquent pour motiver les joueurs à relancer le jeu.

Animal Crossing: New Horizons est pour rappel disponible uniquement sur Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à 44,49 € sur Amazon.

