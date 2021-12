Animal Crossing: New Horizons, une mise à jour 2.0.4 disponible, fini les personnages tout nus

La sortie de la mise à jour 2.0 et de l'extension Happy Home Paradise a amené son lot de bugs dans Animal Crossing: New Horizons. Les versions 2.0.1 et 2.0.2 en ont corrigé une bonne partie, tandis que le patch 2.0.3 s'attardait lui sur une brèche permettant de dupliquer des objets grâce à une méthode spécifique.

Place cette semaine à la mise à jour 2.0.4 qui résout une poignée de soucis apparaissant dans le jeu de base ou via le DLC payant. Vous retrouvez la liste des défauts effacés ci-dessous, mais vous noterez qu'il corrige avant tout « un problème où les membres des infrastructures portant des vêtements utilisant des motifs perso semblaient ne pas porter de vêtements ». Les joueurs ont en effet découvert ces derniers jours un bug faisant que leurs villageois étaient affichés nus, sans vêtement, dans certains intérieurs. Heureusement pour nous, nous avons affaire à des animaux mignons et rien d'indécent n'a été aperçu, et nous n'aurons de toute manière plus à voir de situation cocasse du genre.

Ver. 2.0.4 (lancée le 15 décembre 2021) Problèmes résolus Résolution d’un problème où le « kit installation échelle » pouvait disparaître lorsque la partie était sauvegardée et qu’un « kit installation échelle » était installé sur une falaise diagonale sur le troisième tiers d’une falaise.

Résolution d’un problème où les « plans saisonniers » des plans de bricolage de « tapis feuille d’érable » et « carpette arctique tuiles » ne s’affichaient pas correctement sous les bonnes saisons.

D’autres problèmes ont été résolus pour offrir une meilleure jouabilité. Problèmes résolus liés au contenu téléchargeable Les problèmes suivants concernant le contenu téléchargeable payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise ont été corrigés. Résolution d’un problème où les membres des infrastructures portant des vêtements utilisant des motifs perso semblaient ne pas porter de vêtements.

Résolution d’un problème avec le « hall d’exposition » où, lorsque les joueurs téléchargeaient leurs infrastructures après avoir visité des infrastructures d’un autre joueur, les membres des infrastructures du joueur apparaissaient comme des résidents de l’île ayant visité les infrastructures.

D’autres problèmes ont été résolus pour offrir une meilleure jouabilité.

