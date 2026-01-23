Final Fantasy VII Remake Intergrade : le titre débarque sur Switch 2 et Xbox Series, une bande-annonce diffusée pour titiller !

Une arrivée très attendue sur de nouvelles plateformes





Square Enix annonce officiellement l’arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X / S et Xbox PC. Déjà disponible sur PS5 et différentes plateformes sur PC, cette édition étendue du remake du cultissime RPG poursuit son chemin vers un public toujours plus large. Une étape stratégique pour l’éditeur, qui confirme au passage que l’intégralité de la trilogie sera proposée à terme sur ces nouvelles plateformes. Nommé Meilleur RPG de 2020, Final Fantasy VII Remake Intergrade représente aujourd’hui la porte d’entrée idéale pour découvrir ou redécouvrir l’univers de Cloud, Tifa et compagnie, dans une version modernisée, spectaculaire et fidèle à l’esprit de l’œuvre originale.

Un remake modernisé pensé pour tous les joueurs





Avec Intergrade, Square Enix ne se contente pas d’un simple portage. Le jeu profite de graphismes haute définition, d’une mise en scène cinématographique soignée et d’un système de combat hybride toujours aussi efficace, mêlant action et stratégie en temps réel. Cette nouvelle version introduit également les « Aides de jeu », une fonctionnalité pensée pour faciliter la prise en main. PM et PV illimités, jauges toujours pleines, dégâts maximisés ; de quoi permettre aux nouveaux venus de se concentrer pleinement sur l’histoire et l’exploration de Midgar (option aussi déployée sur PS5 et PC via une mise à jour).

Cerise sur le gâteau, une démo gratuite est proposée sur toutes les plateformes, avec transfert de sauvegarde vers le jeu complet. Une invitation idéale pour se lancer sans pression dans cette aventure mythique.

Midgar, Yuffie et une trilogie qui avance vers son final





Final Fantasy VII Remake Intergrade permet de suivre le parcours de Cloud Strife, ancien SOLDAT devenu mercenaire, engagé aux côtés du groupe Avalanche contre la toute-puissante Shinra. Une lutte qui dépasse rapidement le simple sabotage industriel pour toucher à l’avenir même de la planète. Cette édition inclut également l’épisode INTERmission, centré sur Yuffie Kisaragi, nouvelle héroïne jouable et figure clé de cette relecture moderne. Une extension bienvenue, qui enrichit l’univers et apporte un regard inédit sur les événements de Midgar.

En parallèle, Square Enix confirme que le troisième et dernier volet de la trilogie est toujours en développement. La conclusion de cette fresque ambitieuse se prépare dans l’ombre, pendant que les joueurs peuvent désormais vivre ou revivre ce premier chapitre sur un maximum de supports.

Une nouvelle étape pour une légende moderne





Avec cette sortie sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X / S et Xbox PC, Final Fantasy VII Remake Intergrade franchit une nouvelle étape dans sa carrière déjà impressionnante. Accessibilité renforcée, contenu enrichi et ambitions intactes : Square Enix poursuit sa volonté de faire rayonner l’un de ses chefs-d’œuvre auprès du plus grand nombre.

Bref, Midgar n’a jamais été aussi accueillante. Et en attendant le grand final de la trilogie, le moment semble parfait pour replonger dans cette aventure mythique, ou la découvrir pour la toute première fois. Pour le coup, n'oubliez pas de lire nos diverses impressions :

