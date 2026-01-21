TEST Final Fantasy VII Remake Intergrade : que vaut la version Switch 2 ?

Midgar, version de poche mais pas au rabais





Final Fantasy VII Remake Intergrade débarque sur Switch 2 avec une promesse claire, permettre de (re)vivre l’une des réinterprétations les plus ambitieuses de l’histoire du jeu vidéo, où que nous soyons. Cette version inclut l’intégralité de l’aventure de Cloud, ainsi que l’épisode INTERmission centré sur Yuffie, le tout accompagné d’un généreux lot de bonus. Une proposition pensée autant pour les nostalgiques que pour celles et ceux qui souhaitent découvrir Midgar sous un nouveau jour, manette en main... ou console dans le sac. Nous nous sommes donc penchés sur ce portage, il est temps de vous en parler.

Le rendu se montre clinquant, lisible et particulièrement agréable à l’œil.

Dès les premières minutes, Final Fantasy VII Remake Intergrade rappelle à quel point sa direction artistique reste plaisante à regarder. Midgar conserve cette identité visuelle forte, à la fois industrielle, oppressante et spectaculaire, avec des jeux de lumière soignés et une mise en scène toujours aussi travaillée. Les personnages principaux bénéficient de modèles détaillés, expressifs, et d’animations qui donnent du poids à chaque cinématique comme à chaque échange plus discret. L’ensemble reste cohérent et immédiatement reconnaissable, même plusieurs années après sa sortie initiale.

Parlons peu, parlons bien, en mode TV, le rendu se montre solide mais pas irréprochable. Le framerate ne bronche pas, offrant une expérience fluide et stable du début à la fin, ce qui reste essentiel pour un titre aussi narratif et dynamique. En revanche, certaines concessions visuelles se font sentir sur grand écran... Mais encore ? Les textures sont parfois sommaires, les cheveux des personnages un peu baveux et nous avons constaté un léger aliasing qui vient casser la finesse de certaines scènes. Rien de catastrophique, mais ces compromis rappellent que cette version a dû s’adapter à un matériel plus modeste.

Le mode Portable, en revanche, crée une agréable surprise. L’image gagne en netteté, les contours sont plus propres et l’ensemble paraît plus fin, presque plus flatteur que sur téléviseur. Le rendu se montre clinquant, lisible et particulièrement agréable à l’œil, avec un framerate toujours bloqué à 30 fps et parfaitement stable. Ce choix technique, clairement assumé, privilégie le confort visuel et la cohérence globale. Midgar dans la poche n’a jamais été aussi séduisante, et cette approche nomade sublime finalement le travail artistique de Square Enix.

Notation Verdict 17 20