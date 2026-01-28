MISE A JOUR PS5 : un firmware 26.01-12.60.00 disponible, un peu de neuf dans les parages

Une mise à jour tournée vers le social





Avec la version 26.01-12.60.00, Sony Interactive Entertainment continue de peaufiner l’expérience PS5 en mettant l’accent sur les interactions entre joueurs. Cette mise à jour introduit plusieurs ajustements pensés pour rendre la navigation plus fluide et les échanges plus clairs, sans bouleverser les habitudes. L’objectif reste le même, faciliter l’accès aux informations importantes, tout en rendant l’interface plus agréable au quotidien.

Accéder aux jeux de vos amis et confirmations de lecture





La principale nouveauté concerne le widget Activité de mes amis du Centre Bienvenue. Désormais, il est possible d’accéder directement aux jeux auxquels jouent vos amis, un raccourci pratique pour rejoindre une session ou simplement garder un œil sur leurs activités. Autre ajout notable, l’arrivée des confirmations de lecture dans les messages. Cette option permet d’indiquer aux autres joueurs que leurs messages ont bien été lus, renforçant ainsi la clarté des échanges. L’activation se fait depuis les paramètres de confidentialité, dans la section dédiée à la communication et au multijoueur. À noter que cette fonctionnalité est déployée progressivement, certains utilisateurs pouvant y accéder dès l’installation de la mise à jour.

Performances, stabilité et confort d’utilisation





En complément de ces nouveautés sociales, la firme nippone annonce des améliorations sur les messages et l’ergonomie de certains écrans. L’interface gagne en lisibilité et en cohérence, avec des ajustements discrets mais bienvenus. Comme souvent, cette mise à jour embarque également des optimisations générales visant à améliorer les performances et la stabilité du logiciel système. Rien de spectaculaire en surface, mais un socle plus solide pour assurer une expérience fluide sur la durée. Comme souvent, la taille maximale du fichier peut impressionner, jusqu’à 1,31 Go, même si le téléchargement réel depuis la console peut être inférieur.

Une PS5 qui continue d’évoluer par petites touches





Avec la version 26.01-12.60.00, la PlayStation 5 poursuit son évolution à coups d’améliorations ciblées. Accès simplifié aux jeux des amis, confirmations de lecture, interface affinée et performances renforcées ; autant d’ajustements qui, mis bout à bout, rendent l’expérience plus agréable.