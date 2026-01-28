Resident Evil Requiem sur PS5 Pro : résolution, framerate, ray tracing, ça va dépoter !

Une version PS5 Pro pensée pour la performance





Oui, avec Resident Evil Requiem, Capcom entend clairement tirer parti de la puissance de la PS5 Pro. Comme indiqué sur le PlayStation Blog japonais, Lorsque le jeu sera lancé sur la machine de Sony Interactive Entertainment, le titre proposera plusieurs options techniques qui permettront d’adapter l’expérience selon les préférences de chacun. Entre rendu visuel avancé et framerate élevé, les choix offerts témoignent d’un vrai travail d’optimisation en amont.

Ray tracing activé : 4K et 60 fps au rendez-vous





En activant le ray tracing sur PS5 Pro, Resident Evil Requiem tourne en 4K avec un framerate stable de 60 images par seconde, tout en profitant d’un ray tracing complet. Les éclairages gagnent en profondeur, les ombres deviennent plus réalistes et l’atmosphère horrifique s’en trouve renforcée. Cette configuration vise clairement celles et ceux qui privilégient l’impact visuel et l’immersion pure, avec un rendu cinématographique qui met en valeur chaque recoin sombre et chaque source lumineuse.

Jusqu’à 120 fps : une fluidité qui change la perception du jeu





En désactivant le ray tracing, la PS5 Pro dévoile une autre facette tout aussi impressionnante. Sur un écran compatible avec les hauts taux de rafraîchissement, Resident Evil Requiem peut atteindre jusqu’à 120 fps, avec une moyenne avoisinant les 90 images par seconde. Cette fluidité accrue transforme radicalement le ressenti en jeu. Les déplacements gagnent en précision, les animations paraissent plus naturelles et l’ensemble du monde devient plus crédible. Une fois habitués à ce niveau de framerate, revenir à 60 fps peut laisser une sensation de manque, tant la différence se fait sentir sur la réactivité et la lisibilité de l’action.

Une optimisation qui renforce l’immersion





Entre ray tracing en 4K et framerate ultra-élevé, Resident Evil Requiem sur PS5 Pro illustre parfaitement l’équilibre recherché entre technique et sensations. Le gain en fluidité ne se limite pas à un chiffre, il augmente la quantité d’informations perçues à l’écran et renforce la cohérence de l’univers, rendant chaque scène plus convaincante. Avec cette version optimisée, Capcom montre que la PS5 Pro peut véritablement sublimer l’expérience survival horror.

Rappelons que la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026.

