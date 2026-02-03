PREVIEW Resident Evil Requiem sur Switch 2, une démonstration technique solide sur grand écran

Présenté comme l’un des projets les plus ambitieux de Capcom sur Switch 2, Resident Evil Requiem continue de se dévoiler par petites touches. Après une première prise en main réalisée à Tokyo, que vous pouvez lire ici, nous avons pu tester à nouveau la démo presse, cette fois en mode dock, sur un téléviseur. Une expérience qui confirme en grande partie les impressions déjà partagées dans nos colonnes, tout en mettant en lumière le comportement du jeu sur grand écran.

En mode dock sur téléviseur, Resident Evil Requiem impressionne par la qualité de ses éclairages et sa fluidité. Une adaptation Switch 2 visuellement en retrait face à la PS5, mais suffisamment maîtrisée pour convaincre dès les premières minutes.



Dès les premières minutes, le constat est clair. Resident Evil Requiem affiche une maîtrise technique qui force le respect pour une console de ce format. L’image est propre, stable, et surtout flatteuse. Les jeux d’ombres et de lumières, essentiels à l’identité de la série, sont particulièrement soignés. Les éclairages dynamiques participent pleinement à l’ambiance oppressante et donnent de la profondeur aux environnements, même lors des déplacements les plus lents.

Sur le plan purement visuel, la comparaison avec les versions plus puissantes est inévitable. Oui, le rendu reste en retrait par rapport à une PlayStation 5, notamment en termes de finesse globale et de densité de certains effets. Pour autant, le résultat à l’écran est loin d’être décevant. Sur téléviseur, le jeu conserve un impact visuel réel, avec une direction artistique respectée et une image suffisamment détaillée pour ne jamais donner l’impression d’un compromis brutal.

La fluidité est également au rendez vous. Durant toute notre session, aucun ralentissement notable n’est venu perturber l’expérience. En revanche, impossible à ce stade d’obtenir des informations techniques précises. La démo ne communique ni sur la définition exacte, ni sur la cible de framerate, qu’il s’agisse de 30 ou 60 images par seconde. Un flou qui empêche toute analyse chiffrée, mais qui n’entache pas le ressenti manette en main.



Comme lors de notre première prise en main, nos impressions restent volontairement mesurées. Cette démo se limite à l’introduction du jeu, avec un rythme lent, peu d’action et la présence d’un seul type de créature. Un cadre idéal pour juger de l’ambiance et de la technique, mais insuffisant pour tirer des conclusions définitives sur l’ensemble de l’aventure. La vraie question reste donc en suspens. Ce niveau de qualité sera t il maintenu lorsque le jeu se montrera plus exigeant, avec davantage d’ennemis, d’effets à l’écran et de séquences plus nerveuses.

Nos impressions : vivement ! En l’état, Resident Evil Requiem sur Switch 2 s’impose comme une démonstration rassurante. La console montre qu’elle peut accueillir une expérience ambitieuse sans renier l’ADN de la série. Si le reste du jeu confirme cette maîtrise technique sur la durée, Capcom pourrait bien signer l’une des adaptations les plus convaincantes de la licence sur une machine Nintendo. Réponse définitive le 27 février prochain, date à laquelle cette version Switch 2 sera confrontée à l’intégralité de son contenu.