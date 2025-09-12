Resident Evil Requiem et deux autres opus annoncés sur Switch 2

Nintendo avait une grosse annonce à faire vers la fin de son Direct du jour. Si le constructeur a mis le paquet sur ses jeux first party, célébrant notamment les 40 ans de Super Mario Bros., mais il avait également laissé de la place pour des jeux tiers. Les joueurs ont eu droit à l'annonce d'un portage étonnant.

Resident Evil Requiem annoncé sur Switch 2 !





Resident Evil Requiem sortira également sur Nintendo Switch 2 et sa date de sortie est fixée au 27 février 2026, tout comme sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Les joueurs vont pouvoir suivre les mésaventures de Grace Ashcroft sur la console de salon portable, nous avons eu droit à quelques extraits inédits pour l'occasion :

Resident Evil 7 et Village aussi sur Switch 2





Mieux encore, Capcom annonce que Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil Village sortiront sur Switch 2 le 27 février prochain, dans des versions natives. Pour rappel, ces deux opus sont déjà disponibles sur Switch 1, mais dans des versions Cloud plutôt contraignantes. De quoi ravir les amateurs de survival-horror modernes !

