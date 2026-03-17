Resident Evil Requiem : 6 millions de ventes, Capcom se frotte les mains !

Resident Evil Requiem continue son ascension fulgurante





Capcom vient d’annoncer que Resident Evil Requiem a dépassé les six millions d’unités vendues dans le monde. Un chiffre impressionnant pour un jeu lancé récemment, qui confirme une nouvelle fois la popularité de la franchise. Le titre est sorti le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC. Quelques jours seulement après son lancement, Le géant révélait déjà que les ventes avaient franchi la barre des cinq millions d’exemplaires le 4 mars, preuve d’un démarrage particulièrement solide.

Avec un million d’unités supplémentaires écoulées en quelques jours, Resident Evil Requiem confirme sa dynamique et s’impose comme l’un des succès majeurs du moment pour l’éditeur japonais. Selon Capcom, Resident Evil Requiem représente une nouvelle évolution de la série, avec un accent particulier mis sur le photoréalisme et l’immersion. Le jeu propose une expérience de survival horror moderne qui repose sur un équilibre entre tension, peur intense et séquences d’action spectaculaires.

L’aventure se distingue notamment par la présence de deux protagonistes jouables, un choix narratif et ludique qui permet d’explorer différentes perspectives et de varier le rythme de l’expérience. Capcom confirme également que le jeu continuera d’être soutenu après sa sortie. L’éditeur prévoit du contenu additionnel et différentes mises à jour, afin de prolonger la durée de vie du titre et maintenir l’intérêt de la communauté sur le long terme.

Une année spéciale pour Resident Evil





Ce succès intervient dans un contexte particulier puisque la franchise Resident Evil célébrera son 30e anniversaire le 22 mars 2026. Pour marquer cet événement, Capcom prépare déjà plusieurs projets et collaborations destinés aux fans. Parmi les initiatives prévues, une collaboration avec Universal Studios Japan autour de Resident Evil Requiem est programmée pour 2026. Des concerts orchestraux dédiés à la série seront également organisés au Japon, aux États-Unis et en Europe.

Avec plus de six millions d’exemplaires vendus en seulement quelques semaines, Resident Evil Requiem confirme que la licence reste l’une des plus importantes de l’industrie du jeu vidéo. Entre succès commercial, suivi post-lancement et célébration des 30 ans de la saga, la firme semble bien décidé à continuer de faire évoluer son survival-horror culte pour les années à venir.

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