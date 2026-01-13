Resident Evil Showcase : de nouvelles informations sur Requiem en approche

Un rendez-vous horrifique





Cette année encore, Capcom va nous proposer de multiples jeux inédits, dont le très attendu Resident Evil Requiem, un neuvième épisode principal qui nous fera incarner Grace Ashcroft, mettra également en scène sa mère et verra le retour de Leon S. Kennedy, qui a enfin été officialisé lors des Game Awards. Retour à Raccoon City, virus Elpis, retour d'Umbrella Corporation avec à minima un nouvel antagoniste nommé Victor Gideon, nous avons déjà pu découvrir pas mal d'éléments en amont du lancement et ce n'est pas terminé.

Une présentation avait été annoncée pour le début d'année 2026 et elle approche à grands pas. Cette nuit, l'éditeur en a dévoilé la date et c'est donc ce jeudi 15 janvier à 23h00 qu'un Resident Evil Showcase sera diffusé.

Une présentation assez courte





Au programme, le site officiel nous promet 12 minutes dédiées à RE9 et il se pourrait qu'il ne soit pas seul, puisqu'il est fait mention de la présence de jeux au pluriel... Évidemment, il pourrait juste s'agir de publicités et il ne faut pas s'attendre à un autre projet inédit. Vous pourrez le suivre à partir de cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible.

Pour rappel, Resident Evil Requiem sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam) le 27 février 2026. Vous pouvez le précommander à seulement 59,99 € chez Leclerc.

