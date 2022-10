Resident Evil Showcase : la prochaine émission en direct prévue ce soir à 00h00, voici ce qu'elle nous réserve

À l'occasion du passage de Resident Evil 4 au Tokyo Game Show 2022 pour nous apprendre qu'il sortirait aussi sur PS4, Capcom avait annoncé qu'il proposerait un nouveau Resident Evil Showcase en octobre, un format qu'il avait délaissé depuis plus d'un an. Nous savons désormais un peu plus à quoi nous attendre.

L'éditeur vient en effet de confirmer que le programme pré-enregistré sera diffusé dans les conditions du direct dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 octobre, à 00h00 heure française. Il sera proposé en VOSTFR sur la chaîne de Capcom France. Il contiendra des informations sur Resident Evil Village: Gold Edition et sa Winter's Expansion, prévus pour le 28 octobre aux côtés de Resident Evil Re:Verse, des détails sur Resident Evil 4, lui daté au 24 mars 2023 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et PS4, et « plus encore », laissant la porte ouverte à des surprises.

Hasard du calendrier, cette présentation aura lieu au lendemain du Silent Hill Transmission qui nous révèlera l'avenir proche de la licence de Konami. Des révélations sur deux des franchises d'horreur les plus appréciées du jeu vidéo la même semaine, ce n'était pas arrivé depuis longtemps et devrait ravir les fans. En attendant les émissions spéciales, Resident Evil Village: Gold Edition est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : le flux vidéo du Resident Evil Showcase de ce soir est disponible (pensez à activer les sous-titres).