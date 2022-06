Capcom Showcase : la présence de Resident Evil 4 confirmée, des annonces sur RE2, RE3, RE7 et Capcom Arcade 2nd Stadium en fuite ?

Dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin, Capcom nous a donné rendez-vous pour un Capcom Showcase à 00h00 pile. L'évènement en direct ne devrait pas être riche en révélations de jeux (même si certains espèrent l'annonce de Dragon's Dogma 2), mais devrait se concentrer sur des projets déjà annoncés.

Prepare for a fresh new look at Resident Evil 4 in the #CapcomShowcase livestream!



???? June 13th

???? 3:00 PM PDT / 23:00 BST

???? https://t.co/6YrGfKTrkW#RE4 pic.twitter.com/QA8cZAJKjq — Resident Evil (@RE_Games) June 8, 2022

Parmi eux, Resident Evil 4 ! Le remake confirmé pour le 24 mars 2023 lors du récent State of Play va en effet déjà revenir pour « un nouvel aperçu », teasé par quelques secondes de vidéo se terminant sur un plan de Leon S. Kennedy en train de se retourner... Allons-nous pouvoir découvrir pleinement son visage ?

Une autre partie du programme s'est sinon peut-être laissée deviner via des fuites. PlayStation GameSize a découvert que les versions PS5 de Resident Evil 2 (lourde de 21,834 Go), Resident Evil 3 (lourde de 20,480 Go) et Resident Evil 7: Biohazard (poids inconnu) ont été uploadées sur le PlayStation Store. Tout porte à croire que les éditions améliorées pour la next-gen seront datées voire déployées dès la semaine prochaine.



???? And , RESIDENT EVIL 7 biohazard (PS5) ????????



???? Unfortunately i Can't Find Download Size



???? Capcom Showcase ????????



???? #PS5 #ResidentEvil7 pic.twitter.com/rsNhntuBVF — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 7, 2022

Sinon, TrueAchievements a découvert dans les données du Microsoft Store la liste des jeux qui devraient être inclus dans Capcom Arcade 2nd Stadium, la nouvelle compilation prévue pour cet été sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Ils seraient 32, à acheter en pack complet ou par parties depuis une version de base gratuite incluant SonSon. En toute logique, cette liste et pourquoi pas une date de sortie pourraient être officialisées lors du Capcom Showcase.

Liste des jeux de Capcom Arcade 2nd Stadium

1943 Kai

Black Tiger

Block Block

Capcom Sports Club

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Gan Sumoku (GunSmoke)

Hissatsu Buraiken (Avengers)

Hyper Dyne Side Arms

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Knights of the Round

Last Duel

Magic Sword

Mega Man: The Power Battle

Mega Man 2: The Power Fighters

Night Warriors: Darkstalkers' Revenge

Pnickies

Rally 2011 LED Storm

Saturday Night Slam Masters

Savage Bees (Exed Exes)

SonSon

Street Fighter

Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

The King of Dragons

The Speed Rumbler (Rush & Crash)

Three Wonders

Tiger Road

Vampire Savior: The Lord of Vampire

À noter que Monster Hunter Rise: Sunbreak a lui aussi prévu de faire un passage lors du show, lui dont la date de sortie est calée au 30 juin. Vous pouvez précommander un pack comprenant le jeu de base et l'extension sur Switch à partir de 80,60 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Resident Evil 2, 3 et 7: Biohazard, sera-t-il possible d'importer sa sauvegarde PS4 et Xbox One sur next-gen ? Capcom répond