Resident Evil 4 2D Edition : un fan réimagine le survival-horror culte de Capcom façon side-scrolling

Resident Evil 4 est un opus culte de la saga de Capcom, plongeant la franchise dans l'action avec un personnage plus dynamique et une caméra derrière l'épaule. Un titre qui a eu droit à un remake d'excellente facture en début d'année, mais un fan s'est imaginé à quoi ressemblerait le survival-horror... en 2D.

DooMero est un fan de Doom, mais pas seulement. Il a utilisé GZDoom, un outil de développement de modding pour le FPS d'id Software afin de créer Resident Evil 4 2D Edition, une version en deux dimensions et à défilement horizontal du titre de Capcom. Un voyage qui nous ramène dans le passé, même si les fans ne sont pas perdus avec le début de l'aventure. Leon S. Kennedy est toujours envoyé en Espagne pour sauver la fille du président et affronter des villageois infectés par Las Plagas. Le sens du détail est admirable, mais DooMero n'a pas encore annoncé s'il compte publier une version jouable par le public de Resident Evil 4 2D Edition. Il faudra avant cela revoir la stabilité du logiciel, GZDoom a planté pendant son enregistrement...

