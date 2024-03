Resident Evil 4 : le remake continue de faire un carton, merci la Gold Edition

Le 23 mars 2023, il y a quasiment un an, Capcom lançait Resident Evil 4, remake de son survival-horror orienté vers l'action culte. L'opus original, sorti sur GameCube en 2005, est une référence du genre, autant dire que cette version modernisée pour les consoles actuelles était très attendue, le titre se vend très bien.

Aujourd'hui, Capcom annonce que Resident Evil 4 Remake s'est vendu à 7 millions d'exemplaires, permettant à la franchir de compter 154 millions de copies écoulées depuis 1996. Pour rappel, le remake cumulait déjà 6,48 millions de ventes en fin d'année dernière, mais depuis, la Gold Edition incluant les DLC et l'extension Separate Ways avec Ada Wong est sortie, de quoi séduire de nouveaux joueurs. Le titre a pour rappel également eu droit à un Mode VR gratuit pour le PlayStation 2 VR.

Resident Evil 4 Remake est en bonne voie pour dépasser Resident Evil 3 Remake (8,4 millions de ventes), Resident Evil 6, RE 5 (9 millions) et Resident Evil Village (9,3 millions), mais il a encore du chemin à parcourir pour devancer RE 7 Biohazard (13 millions) et surtout Resident Evil 2 Remake (13,6 millions), l'opus le plus vendu de la saga.

