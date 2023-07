RUMEUR sur Capcom : Resident Evil 9 sortira en 2025, un autre AAA secret à venir en 2024

Entre les remakes et les nouveaux épisodes, Capcom tient un bon rythme pour la saga Resident Evil et la qualité est toujours au rendez-vous. Après la nouvelle version de Resident Evil 4, les joueurs sont donc en attente d'une suite à Resident Evil Village et elle est d'ailleurs au centre d'une rumeur cette semaine.



Insider Dusk Golem claims Resident Evil 9 is releasing in 2025 and a big Capcom announcement coming this year. pic.twitter.com/MegPDqeTyn — Respawn First (@RespawnF1rst) July 20, 2023

AestheticGamer aka DuskGolem, leaker spécialisé dans les jeux d'horreur qui a déjà prouvé maintes fois par le passé que ses sources étaient souvent fiables, assure en effet sur le Discord de The Snitch avoir pu parler de l'avenir de la franchise jusqu'en 2029 avec l'un de ses contacts. Il ne veut pas en dire trop, mais d'après sa source, Resident Evil 9 devrait sortir en 2025 et serait pour cela annoncé dans le courant de l'année 2024. S'agira-t-il du fameux Resident Evil Apocalypse présent sur le calendrier en fuite de Capcom ou aura-t-il un nom différent ? En tout cas, ce même DuskGolem avait déjà déclaré par le passé que ce prochain volet devrait marquer la fin de la trilogie à la première personne initiée par Resident Evil 7.

Il a aussi déclaré que, avant cela, Capcom prévoyait une autre grosse production encore inconnue pour l'automne 2024 et que celle-ci pourrait être annoncée dès 2023. Là encore, nous pouvons espérer qu'il s'agisse d'un titre présent dans le leak de Capcom, comme Monster Hunter 6, Onimusha: New York, le nouveau Captain Commando ou un remake de Final Fight ou Power Stone. En tout cas, entre ça, Pragmata et Dragon's Dogma 2, nous aurions de quoi faire grâce à l'éditeur dans les années à venir.



