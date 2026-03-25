TEST Mega Man Star Force Legacy Collection : quand la nostalgie capte bien... mais grésille parfois

Des pixels d’époque





Avec Mega Man Star Force Legacy Collection, Capcom remet en lumière une saga dérivée de Mega Man souvent restée dans l’ombre, mais pourtant riche en idées. Cette compilation regroupe pas moins de sept épisodes issus de la Nintendo DS, accompagnés de bonus conséquents comme une galerie d’art, un lecteur musical complet et, surtout, l’ajout du jeu en ligne. Pour faire simple, l’histoire suit Geo Stelar, jeune garçon marqué par la disparition de son père, dont la vie bascule après sa rencontre avec Omega-Xis, une entité venue de l’espace. Une aventure mêlant science-fiction, émotions et combats stratégiques, qui retrouve ici une seconde jeunesse... avec quelques compromis. Une compilation sympathique en vue ? Eh bien parlons-en dans ce test du jour !

Sur Nintendo Switch (et Switch 2 du coup), c'est un petit bonheur.

Difficile de passer à côté, Mega Man Star Force Legacy Collection reste une compilation de jeux Nintendo DS, et cela se ressent immédiatement. Sur grand écran, les visuels montrent clairement leurs limites, avec des textures simples et un rendu global qui peut sembler un peu agressif pour les yeux. Les filtres proposés, notamment le High Resolution Filter, tentent d’adoucir l’image, mais le résultat reste inégal selon les situations.

En revanche, sur Nintendo Switch (et Switch 2 du coup), c'est un petit bonheur, l’expérience gagne en cohérence. La taille plus réduite de l’écran masque naturellement les imperfections et rend l’ensemble bien plus agréable à regarder. En configuration verticale, avec les deux écrans superposés comme sur une Nintendo DS, le confort visuel et l’immersion font un bond en avant. Un vrai plaisir ! De plus, la possibilité de personnaliser l’affichage des deux écrans constitue d’ailleurs un vrai plus. Chacun peut ajuster la disposition selon ses préférences, que ce soit pour privilégier la lisibilité ou retrouver les sensations d’origine. Ce n’est pas une refonte graphique, mais une adaptation intelligente. Au final, le rendu visuel reste fidèle à l’époque, avec ses qualités et ses défauts. Les puristes apprécieront cette authenticité, tandis que les nouveaux venus devront accepter ce petit choc visuel.

Notation Verdict 14 20