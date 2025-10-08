Resident Evil Requiem : où est le mode VR sur PSVR 2 ? Nous avons posé la question

Capcom continue d’explorer les abysses de la peur avec Resident Evil Requiem, un nouvel épisode qui promet de repousser encore un peu plus les limites de la tension. Le titre semble vouloir renouer avec l’esprit horrifique des premiers volets tout en s’appuyant sur une réalisation moderne. Les premières séquences dévoilées affichent une direction artistique oppressante, des effets de lumière glaçants et un réalisme qui donne presque envie d’allumer la lumière avant de continuer. Oui, Resident Evil n’a pas fini de nous faire sursauter.





Nous avons eu l’occasion de rencontrer le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, et le producteur Masato Kumazawa, lors du Tokyo Game Show 2025, qui nous ont longuement parlé de leur approche du survival-horror et de leur volonté de créer une expérience à la fois viscérale et narrative. Bien sûr, impossible de ne pas leur poser la question que tous les joueurs PS5 se posent : y aura-t-il un mode VR sur PSVR 2, comme pour Resident Evil VII : Biohazard, Resident Evil Village et le remake de Resident Evil 4 ? Leur réponse, prudente mais claire, donne le ton :

Eh bien... Pour ce qui est de la VR, c’est encore difficile à dire, rien n’est décidé pour le moment. Actuellement, nous poursuivons le développement (du jeu principal, NDLR) en visant une sortie sur les plateformes que nous avons déjà pu annoncer, donc au-delà de ça... C’est compliqué d’en dire plus pour l’instant.

En clair, la réalité virtuelle n’est pas (encore) dans les plans de Capcom. Le studio se concentre sur la version principale avant d’envisager toute extension du projet. Mais connaissant l’historique de la série avec la VR, et les performances impressionnantes du PSVR 2, il n’est pas interdit d’espérer une compatibilité plus tard. Après tout, dans l’univers Resident Evil, les surprises font souvent partie du scénario... Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026.

