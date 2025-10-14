Resident Evil Requiem : les choses vont enfin bouger, un rendez-vous est donné

Dévoilé lors du Summer Game Fest Live 2025, Resident Evil Requiem est attendu en début d'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur Nintendo Switch 2. Capcom a déjà partagé plusieurs bandes-annonces de gameplay de son survival-horror, les fans attendent désormais l'ouverture des précommandes.

Des précommandes et des annonces pour bientôt





Capcom annonce que les précommandes de Resident Evil Requiem seront lancées le 29 octobre prochain. Le studio japonais publiera également « une vidéo célébrant la franchise Resident Evil », mais qui ne comprendra aucune séquence de gameplay de RE Requiem. Alors, que nous prépare Capcom ? Eh bien la présence de Leon S. Kennedy dans ce neuvième opus principal a fuité à plusieurs reprises. Nous pourrions avoir la confirmation de son retour à cette occasion, mais sans extrait de gameplay. Capcom devrait également dévoiler une édition collector de Resident Evil Requiem.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Certains revendeurs ont déjà pris les devants, le jeu est disponible en précommande à 79,90 € chez Leclerc.

