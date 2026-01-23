Beast of Reincarnation : l'Action-RPG de Game Freak régale et il ne faudra pas attendre 4026 pour y jouer

Un rouage qui semble particulièrement bien huilé





Et si 2026 était enfin l'année de la consécration du Gear Project pour Game Freak ? Cette initiative visant à créer des jeux originaux, en dehors de la licence Pokémon qui pèse lourdement sur ses épaules, a été lancée il y a plus d'une décennie avec HarmoKnight, un titre dirigé par James Turner mêlant rythme et plateforme, paru en 2012. D'autres projets originaux ont ensuite vu le jour, dont Pocket Card Jockey, Tembo the Badass Elephant, GIGA WRECKER, Little Town Hero et PANDOLAND. Tous n'ont pas forcément rencontré un large succès, mais cela pourrait changer pour le prochain, à savoir Beast of Reincarnation. Présenté en juin dernier lors du Xbox Games Showcase, cet Action-RPG aura comme argument de poids auprès du grand public des graphismes le hissant dans la cour des grands, bien loin de l'image dépassée des derniers Pokémon, dont la qualité technique est clairement très discutable.

Le Xbox Developer_Direct 2026 a été l'occasion ce jeudi soir d'avoir un plus large aperçu du projet, qui se veut être aussi beau que prometteur et dans lequel nous retrouvons l'ADN du studio. Vous pouvez revoir le segment de la présentation qui lui est dédié ci-dessous et découvrir des visuels inédits en page suivante.

Une période de sortie plus précise dévoilée





Le fait que l'histoire se déroule 2 000 ans dans le futur n'est clairement pas la raison pour laquelle Beast of Reincarnation est aussi soigné par rapport à ce que sommes habitués de la part de Game Freak. L'explication est sans doute à trouver du côté des six années de développement auquel il a eu droit, même si cela prend en compte la phase conceptuelle. Si nous savions qu'il sortirait cette année, la fenêtre de lancement s'est resserrée puisqu'il est désormais attendu dans le courant de l'été sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass Ultimate en day one, en plus d'être Xbox Play Anywhere.

Une intrigue et un gameplay alléchants





Les grandes lignes du scénario de Beast of Reincarnation et son système de combat ont donc été présentés, aussi bien dans la vidéo que via Xbox Wire comme vous pouvez le lire ci-dessous.

Le directeur et scénariste Kota Furushima a également introduit les Golems, une faction née du transfert d'âmes humaines dans des corps mécaniques. Les alliés de notre duo ont eux rapidement été évoqués, avec Brad, Kagura et Kunai, cette dernière étant aussi accompagnée par un malefact. Nous avons également un aperçu de l'arbre de compétences (littéralement) qui sera à notre disposition. Et, oui, Game Freak est capable d'ajouter différents niveaux de difficulté dans ses jeux, comme quoi la 5G n'était pas un cas isolé. Enfin, nous aurons la possibilité d'utiliser un arc, ainsi qu'une sorte d'arbalète et d'éliminer discrètement les ennemis, ce qui promet de varier les approches.

4026 après J.-C. – Le voyage d'Emma et Koo Les protagonistes de cette histoire, Emma et Koo, se rencontrent dans une contrée située à l'Est. Emma est née marquée par le « blight » (le fléau), un mal qui lui a conféré le pouvoir de manipuler les plantes. Privée de mémoire et d'émotions, elle est rejetée et redoutée par ceux qui l'entourent, condamnée à une existence d'isolement absolu. Koo, quant à lui, est ce qu'on appelle un « malefact » : une créature représentant une menace pour le monde entier. Emma, elle, porte le fardeau de « sealer » (sceleuse), un rôle qui l'oblige à traquer ces malefacts et à absorber leur fléau dans son propre corps. Bien que leurs existences soient fondamentalement incompatibles, le destin les réunit lorsque leurs chemins se croisent. Leur périple les conduit peu à peu vers l'Ouest, là où ils devront affronter la « Beast of Reincarnation », l'origine de tout fléau. Dans cet univers, l'influence du fléau déforme parfois brutalement l'environnement, transformant le paysage en forêts denses et sauvages. Ces forêts contaminées par le fléau sont engendrées par les malefacts géants appelés « Nushi » (les Gardiens). Emma et Koo devront traverser ces zones corrompues et combattre les malefacts qui les habitent pour vaincre les Nushi. Afin de triompher de la « Beast of Reincarnation », ils devront absorber l'immense puissance des Nushi et acquérir leurs compétences respectives. Un RPG d’action centré sur un duo : une héroïne et son chien Beast of Reincarnation est présenté comme un RPG d'action centré sur un duo peu commun : une jeune femme et son chien, un concept qui repose sur une dualité de gameplay inédite. Le jeu combine deux styles de combat complémentaires : Emma, l'héroïne, se bat avec un katana rapide et nerveux, typique des jeux d'action en temps réel, tandis que Koo l'assiste avec des compétences puissantes activées via un système de commandes, inspiré des RPG au tour par tour. Ici, il ne s'agit pas seulement de réflexes ou de précision. En réussissant à parer les attaques ennemies avec Emma, vous gagnez des points qui permettent ensuite de déclencher les capacités de Koo. Vous pouvez ouvrir le menu de commandes de Koo à tout moment, et il dispose d'une large variété de compétences, adaptées à de nombreuses situations de combat. Dès que vous êtes en difficulté, Koo est toujours là pour vous épauler. Pendant que vous sélectionnez ses actions dans le menu, le temps ralentit, vous laissant le loisir d'analyser le champ de bataille et de planifier votre contre-attaque. L'équipe a accordé une attention particulière au rythme du combat : plutôt que de forcer les joueurs à se fier uniquement à leurs réflexes dans les moments de tension, le jeu crée des respirations tactiques, permettant de réfléchir et d'élaborer une stratégie, à la manière d'un RPG à commandes. Le jeu propose également trois niveaux de difficulté : en plus du mode Normal, on retrouve un mode Difficile particulièrement exigeant, ainsi qu'un mode Histoire dans lequel le timing des parades est plus indulgent et les dégâts ennemis réduits, afin de profiter pleinement du récit sans pression. Pour ajouter encore plus de profondeur au système de combat, vous pourrez équiper des objets appelés « Spirit Stones » (des Pierres d'esprit), qui confèrent différents effets selon vos actions durant les affrontements. Vous pourrez aussi trouver de nouveaux katanas pour Emma et des « Charms » (amulettes) pour Koo au fil de l'exploration, chacune offrant des bonus spécifiques. En combinant ces éléments, les joueurs pourront façonner leur propre style de combat, adapté à leurs préférences. Une histoire où chacun cache un lourd secret Emma et Koo portent tous deux un lourd secret. Au fil de leur périple, ils croiseront des alliés prêts à leur prêter main-forte, mais eux aussi sont liés à leurs propres mystères. Ces secrets s'entrelacent progressivement avec le voyage d'Emma et Koo, tissant une histoire riche et nuancée, où chaque rencontre ajoute une nouvelle couleur à leur destin. Il reste encore tant de choses que nous avons hâte de vous révéler, mais il y a une règle essentielle que nous voulons que vous reteniez à propos de ce monde : « Ne levez jamais les yeux vers le ciel. » Une ancienne légende raconte que « quelque chose » flotte là-haut, au-delà des nuages... Mais, par pitié, pour votre propre bien, n'essayez pas de le voir par vous-mêmes.

