Tomodachi Life : Une vie de rêve, un Direct pour tout savoir sur l'une des dernières exclusivités Switch à suivre cette semaine

Tomodachi !





Nintendo communique à fond en ce moment au sujet de projets d'ores et déjà connus, de quoi faire de la place avant une inévitable présentation dédiée à ce qui arrivera ensuite en 2026. Après des vidéos récapitulant le contenu de Mario Tennis Fever et Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, ainsi qu'un court Nintendo Direct ce dimanche qui a dévoilé la deuxième bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film, c'est un projet sans le personnage moustachu qui va faire parler de lui cette semaine, Tomodachi Life : Une vie de rêve.

Cela fait bientôt un an que cette drôle de simulation sociale a été officialisée, qui sera l'un des derniers jeux exclusifs de la Switch première du nom du côté des titres first-party. Nous en avions eu un nouvel aperçu lors du Nintendo Direct de septembre 2025 avec de la création de Mii et des exemples d'interactions. Sa période de sortie avait alors été précisée pour le printemps 2026. Il va être temps de découvrir quand à l'occasion d'une diffusion lui étant entièrement dédiée !

Heure et date du Tomodachi Life : Une vie de rêve Direct





Nous avons donc rendez-vous ce jeudi 29 janvier à 15h00 pour une présentation de 20 minutes qui devrait faire le tour des possibilités offertes par le jeu. Ce ne sera d'ailleurs pas la première fois que la licence a droit à un tel coup de projecteur, bien qu'il faille remonter à 2014 et l'épisode 3DS pour cela.

Vous pourrez la suivre depuis cet article, où nous ferons ensuite le point sur les annonces.