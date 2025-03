Tomodachi Life : Une vie de rêve, après plus d'une décennie, un troisième épisode officialisé pour supporter la Switch

Bien des joueurs en rêvaient et Nintendo l'a finalement fait, Tomodachi Life est de retour ! Si l'Occident n'a connu que l'épisode 3DS paru en 2014 et qui était sous-titré New Life dans l'Archipel, il s'agissait en réalité du deuxième épisode de cette simulation sociale utilisant les Mii, qui avait été précédée en 2009 par Tomodachi Collection sur DS au Japon. Eh bien, en guise de dernier jeu du Nintendo Direct de ce jeudi, nous avons donc eu droit à la révélation de Tomodachi Life : Une vie de rêve, comme il est appelé par chez nous. Cela n'en vendra pas à tout le monde, mais cette nouvelle production first-party va continuer à faire vivre la console pendant encore un moment. Notez que les jeux Miitomo (Wii) et Miitopia (3DS puis Switch) en étaient des spin-offs.

En effet, Tomodachi Life : Une vie de rêve n'est pas attendu avant l'année 2026 sur la Switch première du nom et sera donc jouable sur la Switch 2 puisque la rétrocompatibilité des jeux a déjà été confirmée en janvier. Le principe restera le même qu'auparavant avec de la création de Mii à faire évoluer sur une île en bord de mer au travers de diverses activités, dont leurs rêves. Bon, avoir un tel personnage géant venant nous parler ainsi, cela nous évoque plus un cauchemar qu'autre chose... Et comme vous pouvez le constater, un doublage français sera donc une fois de plus inclus.

Nous avons clairement le temps d'en apprendre davantage à son sujet d'ici l'année prochaine. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante d'ici là