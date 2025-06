Beast of Reincarnation : Game Freak nous en met enfin plein la vue avec un Action-RPG fort surprenant

L'une des critiques qui est souvent revenue ces dernières années concernant Game Freak était son incapacité à concevoir des jeux en 3D avec des graphismes aux goûts du jour. Il faut dire que Pokémon Écarlate et Violet sont sortis dans un triste état techniquement. En plus du titre mobile PANDOLAND, nous savions que le studio japonais développait également Project Bloom en partenariat avec Private Division, auparavant détenu par Take-Two Interactive. C'est avec stupéfaction que nous avons vu s'afficher le logo du studio lors du Xbox Games Showcase, car difficile de l'imaginer présent à un tel évènement. Et en voyant la bande-annonce qui a suivi, la surprise n'en est qu'encore plus grande !

Même si l'éditeur a changé pour Fictions, Beast of Reincarnation n'en est pas moins ambitieux sur l'aspect visuel. Quant à son scénario, voici ce que nous savons pour le moment :

Dans un Japon post-apocalyptique, un pays ravagé par la corruption et infesté de bêtes monstrueuses, le dernier espoir de l'humanité repose peut-être sur Emma, une paria maudite comme une Envahie, et Koo, son fidèle compagnon canin. Survivez à un voyage à travers un monde menaçant et en constante évolution, où des forêts dangereuses peuvent surgir dans les terres désolées. Alors qu'Emma et Koo s'enfoncent dans l'inconnu, leur lien se renforce et, avec lui, d'étranges pouvoirs s'épanouissent. Découvrez ce que signifie être humain dans Beast of Reincarnation, un vaste Action-RPG solo avec un personnage et un chien, construit autour de combats techniques et exigeants. Qu'attendez-vous au bout du voyage ?

Beast of Reincarnation sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store) en 2026 et nous avons clairement hâte d'en voir plus.

Lire aussi : Légendes Pokémon : Z-A date sa sortie sur les deux Switch, sa jaquette est de toute beauté !