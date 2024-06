PANDOLAND : Game Freak dévoile son nouveau RPG dont la sortie est imminente, la désillusion est bien là

L'an dernier, Game Freak annonçait un partenariat avec Private Division pour le développement de Project Bloom, jeu d'action-aventure prévu pour l'année fiscale 2026 de Take-Two. En janvier une marque pour un certain « Pand Land », comme appelé par pas mal de monde, faisait surface et nous pouvions nous demander si les deux étaient liés. Ce ne sera absolument pas le cas. Pour commencer, et c'était pourtant visible sur le logo, le jeu se nomme PANDOLAND en alphabet latin, contrairement à ce qui peut circuler. Il suffit de se rendre sur le compte officiel Twitter / X pour en avoir la preuve. Ensuite, cette licence a beau avoir été conçue par Game Freak, son développement et édition a été confiée à WonderPlanet Inc. puisqu'il s'agit... d'un RPG free-to-play pour appareils sous Android et iOS. Clairement, cela va faire l'effet d'une douche froide pour bien des joueurs. Par ailleurs, PANDOLAND va être lancé le lundi 24 juin dans l'Archipel et les joueurs japonais peuvent donc d'ores et déjà se préenregistrer sur Google Play et l'App Store.

La bande-annonce diffusée et le communiqué de presse japonais nous informent que PANDOLAND est un jeu de rôle prenant la forme d'une aventure maritime casual à l'esthétique rappelant Pokémon Quest avec ses voxels, un jeu qui a vite été abandonné sauf en Chine. Les joueurs vont donc partir explorer des terres inconnues couvertes par des nuages et y dénicher des trésors, les thématiques de la découverte et du partage étant centrales. Des affrontements notamment à l'aide de créatures seront également présents, rien d'étonnant avec Game Freak, ainsi que toute une dimension multijoueur. Plus de 400 alliés et trésors seront inclus, ajoutant toute une dimension de collection.

Bref, à moins d'une sortie occidentale à l'avenir, PANDOLAND ne devrait pas marquer nos esprits plus que ça. Les jeux Switch Pokémon Écarlate et Violet sont eux toujours en vente sur Amazon à partir de 44,16 €.