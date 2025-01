Private Division : le repreneur du label de Take-Two enfin connu, avec des spécialistes à la barre

L'année 2024 a été marquée par de nombreux licenciements dans l'industrie vidéoludique, mais également la vente de plusieurs pôles majeurs. Take-Two s'est ainsi séparé de Private Division, son label d'édition axé sur les jeux plus modestes que les AAA. De quoi mettre un peu de bazar dans les futures sorties, mais nous avons désormais des informations sur l'acheteur.

Comme le dévoile Bloomberg, Private Division appartient maintenant à Haveli Investments, une société de capital-investissement basée à Austin, Texas et qui investit dans les firmes spécialisées dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les jeux vidéo. Haveli voudrait former une nouvelle société pour éditer les jeux de Private Division, qui s'occupe de Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, des Kerbal Space Program et de Project Bloom, un futur jeu de Game Freak (développeur des Pokémon).

Malheureusement, selon les informations de Bloomberg, quelques-uns des 20 employés de Private Division devraient être licenciés à la création de cette nouvelle structure. Mais Haveli Invesments compte mettre des gens compétents à la barre, des anciens employés d'Annapurna Interactive, qui ont démissionné en septembre dernier, devraient rejoindre Private Division dans cette nouvelle aventure chez Haveli.

Avant d'être vendu, Private Division avait édité des titres très sympathiques comme Ancestors: The Humankind Odyssey, OlliOlli World, No Rest for the Wicked ou encore The Outer Worlds, disponible à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.