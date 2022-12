Private Division fête ses 5 ans via un partenariat d'édition avec Bloober Team (Silent Hill 2) et 2 petits studios

Filiale de Take-Two Interactive, Private Division a donné lieu a plusieurs projets originaux qui ont rencontré plus ou moins de succès, de OlliOlli World a Disintegration en passant par The Outer Worlds et Rollerdrome. Il a dans tous les cas de beaux espoirs pour la suite, grâce à des partenariats avec Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo (After Us), Yellow Brick et même Wētā Workshop pour un projet Le Seigneur des Anneaux.

Il vient d'ailleurs de confirmer une nouvelle collaboration avec un studio qui monte, Bloober Team. L'équipe derrière The Medium et Observer, qui travaille actuellement sur Layers of Fears et Silent Hill 2, prépare en parallèle un survival-horror inédit, qui ne paraîtra pas avant 2025 au plus tôt, et qui sera donc édité par Private Division.

« Que nous réalisions des partenariats avec des développeurs déjà établis comme Bloober Team ou des studios indépendants plus restreints se lançant sur de nouveaux projets, nous cherchons à travailler avec les meilleures équipes du milieu afin de les soutenir dans leurs objectifs créatifs ambitieux », déclare Michael Worosz, responsable de la stratégie chez Take-Two Interactive et directeur de Private Division. « C'est avec plaisir que nous ajoutons un nouveau genre à notre portfolio avec l'arrivée d'une des équipes indépendantes les plus réputées d'Europe dans notre liste de talentueux développeurs partenaires. » « Notre prochain projet est un jeu survival-horror qui nous aidera à devenir un studio phare dans le secteur du jeu d'horreur », souligne Piotr Babieno, président-directeur général de Bloober Team. « J'accueille avec reconnaissance cette coopération avec Private Division, pour leur ouverture au dialogue et l'expertise dont ils nous font bénéficier. Nous ne percevons pas cela comme une relation éditeur-développeur typique, mais plutôt comme un ami qui nous soutiendrait et nous encadrerait quand nous en avons le plus besoin. »

L'annonce est faite dans le cadre des festivités des 5 ans de Private Division, qui célèbre son anniversaire avec une vidéo commémorative. Il en profite pour officialiser le lancement du Private Division Development Fund, un fonds de soutien pour les petits développeurs visant à les aider à financer ou auto-éditer leurs productions : le titre de Die Gute Fabrik suivra cette voie, tout comme d'autres signés par Radical Forge (Bright Paw) et la nouvelle équipe de Lost Native.

« Depuis que nous avons annoncé la création de Private Division il y a cinq ans, nous avons vu de nombreuses idées de jeux prometteurs venir de petits studios qui ne correspondaient pas tout à fait à notre politique d'édition », indique Blake Rochkind, responsable business development chez Private Division. « Nous savions qu'une approche unique ne pourrait pas s'adapter à tout dans notre monde actuel. Nous n'aimons pas dire "non" à un jeu au concept exceptionnel simplement en raison de la taille du projet. D'où le Private Division Development Fund, qui nous permet d'identifier et de soutenir certaines des meilleures idées du secteur. »

Private Division va donc compter de plus en plus sur la scène vidéoludique dans les années à venir ! Son hit de 2022 OlliOlli World est disponible à partir de 12,90 € sur Amazon.fr.