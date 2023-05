Project Bloom : Game Freak (Pokémon) et Private Division annoncent un partenariat pour un jeu d'action et d'aventure

Cette annonce-là, personne ne l'avait vue venir ! Vous connaissez forcément Game Freak, qui est derrière tous les jeux Pokémon principaux depuis la création de la licence, mais pas seulement. En effet, au fil des années, d'autres productions plus confidentielles aux yeux du grand public sont sorties du studio, comme Little Town Hero, GIGA WRECKER Alt. ou Tembo the Badass Elephant. Ses développeurs enchaînent les sorties de contenu annualisées pour la licence de The Pokémon Company et se sont lancés dans la création de mondes de plus en plus ouverts pour les derniers épisodes, aboutissant à Pokémon Écarlate et Violet (vendu 44,18 € sur Amazon). Hélas, aussi bonne soit l'aventure, la technique n'a pas suivi, entre autres, et une partie des joueurs préférerait que la société dispose de plus de temps pour nous régaler à tous les niveaux comme à l'époque. C'est dans ce contexte où deux DLC réunis sous l'intitulé Le trésor enfoui de la Zone Zéro sont actuellement en développement et, à moins d'une surprise, le prochain épisode de la licence, que nous apprenons la signature d'un étonnant partenariat.

Game Freak et Private Division, qui appartient à Take-Two Interactive, viennent donc d'annoncer ces dernières heures qu'ils vont collaborer pour donner naissance à un jeu d'action-aventure tiré d'une toute nouvelle licence et qui porte pour le moment le nom de Project Bloom. Outre quelques bonnes paroles des représentants des deux entités, nous n'avons droit qu'à un unique concept art de ce jeu qui reste donc bien mystérieux. Sur ce dernier, nous distinguons ce qui s'apparente à un samouraï en plein cœur d'une forêt, les pieds dans l'eau et se tenant face à des arbres sans doute centenaires, alors que des spores sont présentes un peu partout.

« Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de créer une nouvelle IP audacieuse et différente de nos travaux précédents », a déclaré Kota Furushima, directeur de Game Freak. « Dès le début, Private Division était l'éditeur avec lequel nous voulions travailler sur notre nouveau jeu. Ses antécédents et son expertise mondiale nous donnent toute la confiance nécessaire pour créer un jeu d'action-aventure radicalement nouveau que nous avons hâte de partager davantage à l'avenir. » « Au cours des trois dernières décennies, vous auriez du mal à trouver un studio qui a sorti plus de succès emblématiques que Game Freak », a déclaré Michael Worosz, directeur de la stratégie chez Take-Two Interactive et à la tête de Private Division. « Nous sommes prêts à aider Game Freak à libérer son potentiel et nous sommes honorés d'être le premier éditeur occidental à travailler aux côtés de cette équipe exceptionnellement talentueuse et éprouvée pour mettre sur le marché une nouvelle IP audacieuse. »

Nous avons le temps de voir venir puisque Project Bloom n'en est qu'au début de son développement et ne verra pas le jour avant l'année fiscale 2026 de Take-Two si tout va bien, soit entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.

Même si la sortie est lointaine, voir le studio se disperser alors que ses récents jeux ne sont pas irréprochables a de quoi laisser pensif. Nous rappellerons tout de même que Game Freak avait déjà déclaré via ses représentants par le passé vouloir privilégier des équipes de développement à taille humaine, bien qu'ayant agrandi ses effectifs. Il n'y a donc pas forcément de quoi craindre un impact sur les jeux Pokémon de ce côté, ce qui ne veut pas dire que des sorties annualisées ne souffriraient pas encore des mêmes soucis.