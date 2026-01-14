PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en janvier 2026 dévoilés, dont de grosses productions japonaises

De quoi patienter avant Requiem





Après une belle sélection le mois dernier pour conclure 2025 en beauté, les Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus feront le plein de nouveautés d'ici quelques jours. Les abonnés aux formules Extra et Premium pourront notamment retrouver le dernier Resident Evil numéroté en date (hors remakes), à savoir Village. Ce n'est évidemment pas anodin avec l'arrivée fin février de RE9. De même, avant la sortie de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, c'est l'encore assez récent Like a Dragon: Infinite Wealth qui pourra être découvert. Et si vous aimez les productions japonaises, ne passez pas à côté de The Exit 8, que vous ayez ou non vu sa très bonne adaptation cinématographique. Du côté des titres rétro, c'est en revanche toujours aussi maigrichon...

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2026





Les 9 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 20 janvier.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Resident Evil Village (PS5, PS4)

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5, PS4)

Expeditions: A MudRunner Game (PS5, PS4)

A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

Darkest Dungeon II (PS5, PS4)

The Exit 8 (PS5, PS4)

Art of Rally (PS5, PS4)

A Little to the Left (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Ridge Racer (PS1)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en janvier 2026 dévoilé, dont une production épique