MISE A JOUR PS4 : un firmware 13.04 disponible, quoi de neuf ?

Une mise à jour système sobre mais nécessaire





Sony Interactive Entertainment propose dès aujourd’hui la version 13.04 du logiciel système de la PlayStation 4. Comme souvent avec ce type de patch, aucun ajout visible côté fonctionnalités ou interface, mais une intervention ciblée sur un point clé : la sécurité de la console. Cette mise à jour s’adresse à l’ensemble des modèles de PS4 et peut être téléchargée directement depuis les paramètres système.

La sécurité au cœur de cette version 13.04





Selon les informations communiquées par le géant japonais, cette mise à jour apporte des modifications liées à la sécurité du logiciel système. Aucun détail technique précis n’a été partagé, mais ce genre d’ajustement vise généralement à renforcer la stabilité globale, corriger d’éventuelles failles et assurer une meilleure protection de l’écosystème PlayStation. Pour les joueurs, l’expérience reste inchangée au quotidien, mais la console gagne en fiabilité sur le long terme.

Version : 13.04 Nous avons apporté des modifications à la sécurité du logiciel système.

Des fichiers de taille raisonnable pour une installation rapide





La version 13.04 se décline en deux formats distincts. Le fichier de mise à jour classique pour console PS4 affiche une taille d’environ 503 Mo, tandis que le fichier de réinstallation complète atteint un peu plus d’1 Go. Ces tailles contenues permettent une installation rapide, que ce soit via une mise à jour automatique ou manuelle à l’aide d’un support USB.

Voici comment mettre à jour manuellement :

Depuis un PC ou un Mac, créez un dossier nommé "PS4" sur un lecteur USB formaté en FAT32 ou exFAT. Dans ce dossier, créez un sous-dossier "UPDATE". Téléchargez le fichier de mise à jour (bouton ci-dessous) et sauvegardez-le dans le dossier "UPDATE". Enregistrez le fichier sous le nom "PS4UPDATE.PUP". Branchez le lecteur USB contenant le fichier sur votre console PS4. Démarrez la console PS4 en Mode sans échec : maintenez enfoncée la touche d'alimentation, puis relâchez-la quand vous entendez le deuxième signal sonore. Sélectionnez Mettre à jour le logiciel système. Sélectionnez Mettre à jour depuis le périphérique de stockage USB > OK. Si votre console PS4 ne reconnaît pas le fichier de mise à jour, vérifiez que les dossiers et le fichier sont correctement nommés. Saisissez le nom des dossiers et le nom du fichier en majuscules.

Une PS4 toujours suivie par Sony





Même si la PS5 occupe désormais le devant de la scène, cette mise à jour 13.04 confirme que Mister S. continue d’assurer le suivi de la PS4. En renforçant régulièrement la sécurité de son système, le constructeur garantit une expérience stable et sereine aux millions de joueurs encore actifs sur la console.