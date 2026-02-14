Neva: Prologue, Nomada Studio surprend avec un DLC peu onéreux, mais toujours aussi onirique

Neva bientôt de retour





En quelques années seulement, les Barcelonais de Nomada Studio ont su se faire un nom avec tout d'abord GRIS en 2018, puis Neva en 2024, tous deux édités par Devolver Digital. Nous n'attendions pas spécialement de leurs nouvelles de sitôt et pourtant, leur prochain contenu a été dévoilé lors du State of Play de cette semaine, qui était décidément une sacrée réunion d'héroïnes accompagnées d'adorables canidés. En effet, après Kena: Scars of Kosmora et Beast of Reincarnation, nous avons pu découvrir Neva: Prologue, qui comme son nom l'indique sera une préquelle au jeu de base.

Date de sortie et prix léger





Cette extension payante ne coûtera que 2,99 € là où Neva est vendu 19,99 € (par exemple chez Gamesplanet) et pourra être expérimentée en tant qu'expérience standalone sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC et Mac sans avoir besoin de celui-ci. Pour autant, il est bien précisé que Neva: Prologue a été conçu pour être joué à sa suite, racontant la rencontre entre Alba et Neva.

Au début de Neva: Prologue, Alba suit une nuée de papillons blancs dans des marais corrompus. C'est ici qu'elle découvre un louveteau apeuré, seul et perdu. Pour survivre, Alba doit gagner la confiance du louveteau et le guider au travers des marais désolés, mais aussi des forces obscures qui les hantent. Pensé pour être joué après le jeu principal, Neva: Prologue offre un défi et un scénario taillés pour celles et ceux qui reviennent dans son univers. Le DLC ajoute trois nouveaux environnements offrant chacun leurs propres mécaniques, leurs ennemis uniques et leur intense combat de boss. Les plus complétionistes auront le plaisir de se mesurer à cinq défis cachés pour mettre leur exécution à l'épreuve.

Neva: Prologue est attendu le 19 février, soit jeudi prochain, l'attente sera donc brève. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Lire aussi : TEST Neva : un jeu bien moins Gris, mais tout aussi sublime