PS5 : un point sur les ventes de jeux et consoles au 31 décembre 2025, la dernière génération dépasse enfin la PS3

Les ventes de PS5 du 1er juillet au 30 septembre 2025





C'est ce jeudi que Sony a effectué son traditionnel bilan financier, nous livrant comme d'habitude son lot de gros chiffres pour le segment G&NS. Il concernait cette fois le 3e trimestre de son année fiscale en cours (FY2025). Sur ces trois mois comprenant notamment la période des fêtes, ce sont pas moins de 8 millions de PS5 qui ont donc été vendues en sell-in (principalement auprès des revendeurs). C'est certes 1,5 million de moins que l'an dernier, mais cela permet à la console de désormais totaliser 92,2 millions d'exemplaires distribués et d'enfin dépasser la PS3 avec ses 87,4 millions. Notez au passage que la PS5 s'est donc mieux vendue que l'encore toute jeune Switch 2 (7,01 millions) sur cette période.

La CFO Lin Tao a par ailleurs tenu à rassurer les investisseurs au sujet de la hausse de prix de la RAM qui frappe le monde depuis un moment, déclarant qu'une quantité minimum permettant de maintenir un stock de PS5 sur l'ensemble de l'année a été sécurisée. Si les négociations avec les fournisseurs se poursuivent, SIE envisage deux options afin de conserver des rentrées stables, à savoir mettre l'accent sur la monétisation des joueurs existants et avoir des revenus plus importants provenant des softwares (les jeux) et services en ligne (le PSN et tout ce qui va avec).

Les ventes de jeux PS5 et PS4 au 31 décembre 2025





Côté software, ce sont 97,2 millions de jeux qui ont été vendus sur ces trois mois sur PS5 et PS4, soit 1,3 million de plus qu'à la même période l'an dernier. Parmi eux, la part des first-party s'élève à 13,2 millions de copies (environ 13,6 % du total). C'est là encore bien mieux que l'an passé. Sony Interactive Entertainment peut en partie remercier Ghost of Yōtei, qui a surpassé Ghost of Tsushima en comparant leurs premiers mois de commercialisation respectifs, toujours selon les dires de Lin Tao. Nous n'avons toutefois pas de nouvelles données le concernant depuis le bilan de novembre. Quant au dématérialisé, il représente 76 % des ventes, soit à peu près comme l'an passé.

Un PSN très fréquenté





Enfin, le nombre d'utilisateurs mensuels du PlayStation Network à la fin du trimestre s'est élevé à 132 millions, soit 3 millions de plus qu'en fin 2024 et 13 millions de plus qu'au précédent trimestre. Oui, de nombreux joueurs sont bien plus actifs en fin d'année pour ne pas changer.

Un segment qui se porte assez bien





Globalement, les ventes ont été un peu en baisse de 4 % par rapport à Q3 FY2024, s'élevant tout de même à 68,7 milliards de yens, en raison de la diminution des ventes de hardware. L'impact des taux d'échange est lui bénéfique pour la société sur ce point. Quant aux revenus opératifs, ils sont en hausse de 19 % (YoY), grimpant à 22,8 milliards de yens, grâce aux jeux et services.

Pour terminer, Lin Tao a déclaré être confiante pour l'arrivée de Marathon suite aux modifications apportées à l'extraction shooter. Quant à la prochaine année fiscale qui débutera en avril, les sorties de Saros et Marvel's Wolverine ont été rappelées.

