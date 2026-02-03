PREVIEW Super Mario Bros. Wonder s’offre une extension exclusive et déjantée sur Nintendo Switch 2

Nintendo n’en avait visiblement pas terminé avec le Royaume des Fleurs. Avec Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, le plombier moustachu signe son retour sur la nouvelle console de Nintendo à travers une version enrichie, pensée avant tout pour le jeu à plusieurs. Contenu inédit, nouveaux modes multijoueur et approche volontairement plus débridée, cette édition exclusive à la Nintendo Switch 2 entend prolonger l’expérience Wonder sans en trahir l’esprit. Sorti initialement sur Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder avait su redonner un souffle bienvenu à la série en 2D. Direction artistique marquée, idées de gameplay renouvelées en permanence et accessibilité assumée avaient largement convaincu. Cette nouvelle édition ne cherche pas à réécrire la formule. Elle en conserve l’intégralité, tout en lui greffant une extension clairement orientée vers le multijoueur.

Avec le parc Bellabel, Super Mario Bros. Wonder embrasse pleinement le chaos collectif. C’est absurde, imprévisible, parfois injuste, mais toujours pensé pour provoquer le rire et l’envie de relancer une partie à plusieurs.

Une base intacte, toujours aussi efficace

Le jeu principal reste identique à celui connu sur Nintendo Switch. On retrouve la progression classique à travers le Royaume des Fleurs, les Fleurs prodiges qui bouleversent régulièrement les règles du jeu, ainsi qu’une coopération souple pensée pour limiter la frustration entre joueurs de niveaux différents. Cette stabilité permet aux nouveaux venus de découvrir l’un des Mario 2D les plus inventifs de ces dernières années, tandis que les habitués retrouvent immédiatement leurs repères.

Le parc Bellabel, cœur de l’exclusivité Nintendo Switch 2

La grande nouveauté de cette édition réside dans l’arrivée du parc Bellabel, une zone entièrement inédite intégrée au Royaume des Fleurs et réservée à la Nintendo Switch 2. Lors de notre session presse chez Nintendo, nous avons pu prendre en main plusieurs attractions proposées dans ce parc. Ici, le jeu change clairement de ton. Ces attractions, assimilables à des mini-jeux, abandonnent toute logique de progression linéaire pour se concentrer sur des affrontements rapides, des défis coopératifs et une forte interaction entre joueurs. Nous avons fort apprécié ce délire.

Attractions, chaos assumé et plaisir immédiat

Lors de notre session presse chez i, nous avons pu prendre en main le nouveau Parc Bellabel, une zone entièrement inédite intégrée au Royaume des Fleurs et réservée à la Nintendo Switch 2. Le parc se présente comme un espace ouvert où les attractions sont réparties sur l’ensemble de la surface. Pour lancer une partie, il suffit de se regrouper autour de l’attraction choisie, une approche simple et intuitive qui favorise immédiatement la spontanéité et les échanges entre joueurs.

Nous avons notamment joué à quatre en local à une attraction en équipe basée sur un niveau à défilement horizontal centré sur la collecte de pommes. L’objectif est d’accumuler un maximum de points, mais la difficulté réside dans le tri permanent entre les pommes à valeur positive et celles qui infligent des points négatifs. Les pommes dorées deviennent rapidement l’enjeu principal de chaque manche, obligeant les joueurs à prendre des risques calculés. Il faut être plus précis, plus rapide et parfois simplement plus chanceux que l’équipe adverse. La tension monte naturellement, portée par les cris, les réactions et les retournements de situation, au point de transformer chaque partie en affrontement compétitif très prenant et particulièrement amusant.

Une autre attraction nous a plongés dans une course sous haute pression. Enfermé dans une bulle rebondissante, chaque joueur doit franchir une série d’obstacles dans un scrolling horizontal constant afin d’atteindre la ligne d’arrivée en premier. L’utilisation du décor est essentielle, tout comme la gestion de l’inertie et le timing des rebonds. Se laisser coincer contre un élément du niveau ou mal anticiper un saut peut coûter cher, tandis qu’un rebond bien placé permet de prendre une avance décisive. L’exercice est bien plus exigeant qu’il n’y paraît et provoque une alternance permanente entre satisfaction, frustration et surprise, avec ce sentiment récurrent de passer en une fraction de seconde du presque réussi à l’erreur fatale. Une attraction qui joue clairement avec l’adrénaline et maintient une tension constante. Et ce ne se sont que deux exemples parmi beaucoup d'autres...

Ces attractions illustrent parfaitement l’orientation prise par Nintendo avec cette extension. Les règles sont simples, les situations volontairement imprévisibles et les retournements de situation fréquents. L’expérience devient rapidement bruyante, parfois injuste, mais toujours lisible. On comprend immédiatement ce que le jeu attend de nous, même lorsque l’écran se remplit d’effets et de personnages. Les manches s’enchaînent sans temps mort et donnent naturellement envie d’en relancer une autre.

Une orientation multijoueur assumée

En complément du parc Bellabel, cette édition introduit de nouveaux modes, comme le camp d’entraînement de la brigade Toad, ainsi que des options d’accessibilité via le mode Coup de pouce. L’arrivée d’Harmonie et du Luma allié renforce encore l’aspect coopératif, notamment lors des sessions à plusieurs joueurs. Certaines attractions permettent également d’exploiter les nouvelles possibilités de contrôle de la Nintendo Switch 2, notamment via le mode souris, renforçant l’accessibilité pour les joueurs moins expérimentés et la dimension familiale de l’ensemble.

Comment se procurer le jeu sur Nintendo Switch 2

Les nouveaux joueurs pourront acquérir Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel en version complète, incluant le jeu original et l’ensemble du contenu inédit. Les joueurs possédant déjà Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch pourront, à condition de disposer d’une Nintendo Switch 2, accéder aux nouveautés via une mise à niveau payante disponible sur le Nintendo eShop. Le jeu original reste nécessaire pour en bénéficier.

À noter que la cartouche Nintendo Switch 2 Edition insérée dans une Nintendo Switch classique permet uniquement de lancer la version originale, sans accès au parc Bellabel ni aux contenus exclusifs.

Nos Impressions ! Vivement !



Avec cette Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo ne cherche pas à transformer Super Mario Bros. Wonder, mais à lui offrir une extension clairement orientée vers la convivialité et le jeu à plusieurs. Le parc Bellabel apporte une vraie valeur ajoutée, en particulier pour les sessions multijoueur, et assume un ton volontairement déjanté, parfois absurde, mais toujours lisible et accessible. Sans révolutionner la formule, cette version exclusive à la Nintendo Switch 2 prolonge intelligemment l’expérience Wonder et confirme la volonté de Nintendo de faire du multijoueur l’un des piliers de sa nouvelle génération de consoles.