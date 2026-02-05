The Adventures of Elliot: The Millennium Tales date sa sortie à travers les âges

Un nouvel aperçu des aventures d'Elliot et Faie





C'est lors du Nintendo Direct Partner Showcase de juillet dernier que nous avions découvert The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nouveau jeu en HD-2D de Square Enix et la Team Asano, mais prenant cette fois la forme d'un Action-RPG. Il avait eu droit dans la foulée à une démo jouable en exclusivité sur Switch 2. Il aura donc fallu attendre la présentation du jour pour qu'il nous redonne de ses nouvelles et il y a clairement de quoi se réjouir si vous l'attendez.

Date de sortie et détails inédits





En effet, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a été daté au 18 juin sur l'ensemble des plateformes, à savoir les PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC. Sa nouvelle bande-annonce a quant à elle introduit les quatre époques dans lesquelles nous pourrons arpenter le continent de Philabieldia : l'Âge de l'Égide, l'Âge du Renouveau, l'Âge de la Magie et l'Âge de l'Éveil. Les fans de Chrono Trigger et autres titres du genre comme Radiant Historia devraient clairement s'y retrouver.

