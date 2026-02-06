Bethesda met le paquet sur Switch 2, plusieurs gros portages en approche !

Bethesda x Nintendo Switch 2





Les licences first-party ayant totalement été absentes du Nintendo Direct Partner Showcase, le one more thing a cette fois été assez particulier, puisqu'il ne concernait pas un, mais bien trois jeux d'un même éditeur qui feront leur arrivée cette année sur Switch 2, à savoir Bethesda. Rien d'inédit en soi, mais pouvoir profiter de ces différents univers aussi bien dans notre salon qu'en déplacement est tout de même assez tentant. Les collectionneurs auront d'ailleurs une raison de plus de s'y intéresser. Mais avant de rentrer dans les détails, de quels titres parlons-nous ? Eh bien, de Fallout 4: Anniversary Edition (déjà annoncé), Indiana Jones et le Cercle Ancien, ainsi que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. C'est Todd Howard qui a pris la parole pour les introduire.

Un point sur les dates de sorties





Pour commencer, sachez que cette nouvelle déclinaison de Fallout 4 aura droit à un lancement en deux temps, puisque le site officiel de Bethesda a indiqué qu'une édition « physique » sera par la suite proposée. Non, il ne s'agit pas d'une Carte clé de jeu, mais il n'y a pas de quoi se réjouir puisque la boîte contiendra simplement un code de téléchargement, ce qui n'est guère mieux.

Fallout 4: Anniversary Edition

24 février 2026 - 59,99 € sur l'eShop.



28 avril 2026 - Code en boîte.

Célébrez une décennie d'aventure, de survie et de choix dans un monde à jamais transformé. Incarnez un résident d'abri et pillez, luttez, construisez, et forgez des alliances pour reconstruire les Terres désolées et ce qu'il reste de la civilisation dans Fallout 4: Anniversary Edition. Explorez librement les retombées de vos décisions dans un immense monde ouvert qui propose des centaines de lieux, personnages et quêtes à découvrir. Cette nouvelle édition du jeu inclut également six extensions officielles ainsi que de plus de 150 éléments du Creation Club qui enrichissent l'aventure. Équipez votre Pip Boy et partez à la découverte des Terres désolées dans Fallout 4: Anniversary Edition.

Là où nous pouvons exprimer notre joie, c'est pour l'arrivée d'une véritable version physique sur cartouche pour Indiana Jones et le Cercle Ancien. Ce sera d'ailleurs la seule, car le Blu-ray PS5 ne contient malheureusement pas le jeu. Autant dire que les collectionneurs vont y trouver un véritable intérêt. Le DLC L'Ordre des Géants sera disponible le même jour, mais il faudra repasser à la caisse et il ne sera qu'en dématérialisé. Notez que Best Buy indique sur son site qu'il faudra une connexion Internet pour télécharger la langue polonaise. Cela ne devrait pas déranger la majorité des personnes lisant cet article.

Indiana Jones et le Cercle Ancien 12 mai 2026 - 69,99 € sur l'eShop et en physique (Micromania). Lorsque l'aventure appelle, Indiana Jones répond toujours présent. Le légendaire archéologue fait son retour dans une aventure authentique se déroulant en 1937 entre Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. Faites appel au fouet d'Indy et à votre esprit affûté pour affronter des forces sinistres et découvrir le secret du Cercle Ancien dans un périple à travers le globe qui vous mènera des salles de l'université Marshall aux temples engloutis de Sukhothaï.

Enfin, le remaster d'Oblivion sortira lui aussi en boîte avec un code.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

2026 - eShop et code en boîte. Retrouvez et explorez les vastes paysages de Cyrodiil comme jamais auparavant dans ce célèbre RPG fantastique en monde ouvert qui fait son retour avec des graphismes améliorés et un gameplay raffiné. Anciens et nouveaux joueurs sont invités à arpenter l'environnement foisonnant de Tamriel dans cette version modernisée du Jeu de l'année 2006. Fort de nouveaux visuels et de performances améliorées, de nombreux éléments du jeu allant des personnages aux armes, jusqu'aux brioches et aux meules de fromages, ont été méticuleusement recréés à la main. Découvrez tout ce que ce classique tant apprécié a à offrir avec ses extensions d'histoire « Les îles Trémensides » et « Chevaliers des Neuf », et plus encore. Tous les chemins ramènent à Oblivion dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Pour terminer, la vidéo partagée par Bethesda rappelle que The Elder Scrolls V: Skyrim est disponible sur Switch et peut donc être joué sur Switch 2.