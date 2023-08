Starfield : Bethesda met fin à un débat stérile entre fans

Starfield arrivera au début du mois prochain, plusieurs journalistes ont déjà accès au jeu de rôle de Bethesda, et des images fuitent sur la Toile. S'il est possible de trouver de longues minutes de gameplay sur Internet, c'est un débat sur un écran bien particulier qui a animé les joueurs ces derniers jours.

Sur X, anciennement Twitter, Mark Kern, qui a œuvré sur Diablo II, Warcraft III et WoW, s'est plaint du menu de démarrage de Starfield, jugeant qu'un écran aussi sobre était signe d'un développement précipité, d'une équipe surmenée ou d'artistes qui se fichent de leur travail. D'après lui, l'écran de démarrage est réalisé à la fin du développement, et un tel résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Un autre internaute a interpellé Pete Hines, responsable de la publication chez Bethesda, demandant à ses équipes de se concentrer un peu plus sur la conception du menu. Et Pete Hines n'a pas manqué de lui répondre avec sagesse :

Ou ils ont conçu ce qu'ils voulaient et c'est notre menu depuis des années et c'est l'une des premières choses que nous avons conçu. Avoir un avis est une chose. Interroger le « soin » d'un développeur parce que vous l'auriez fait différemment est très peu professionnel venant d'un autre « dev ».

Eh oui, le menu de démarrage de Starfield n'a rien de nouveau, il était déjà affiché dans des vidéos datant de plusieurs années, et c'est un choix des développeurs et des artistes de l'avoir rendu aussi sobre. D'autres internautes n'ont pas manqué de partager leurs écrans de démarrage préférés dans ce style, que ce soit celui de Half-Life 2, d'Alien: Isolation, de The Last of Us, d'Elden Ring ou encore de The Elder Scrolls V: Skyrim, un autre titre développé par Bethesda.

Des écrans de démarrage sobres qui ont marqué les joueurs surtout parce que le jeu qui se cache derrière est de qualité, espérons que ce soit également le cas pour Starfield ! Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'au 6 septembre prochain, date de sortie du RPG dans l'espace sur PC et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.

