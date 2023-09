Starfield : Bethesda espérait près d'un milliard de dollars de revenus

L'énorme fuite de documents internes de Microsoft continue de révéler des informations croustillantes. Nous avons appris que les jeux du Game Pass coûtent une blinde au constructeur, et que le report de Starfield était une vraie catastrophe pour le service de Microsoft. Mais avant cela, Bethesda et Microsoft avaient de très grandes ambitions pour le RPG dans l'espace.

Le document qui nous intéresse n'est pas précisément daté, mais il n'est pas récent et indique que Bethesda et Microsoft comptaient générer près d'un milliard de dollars de revenus avec Starfield, à l'époque où il était encore attendu en 2021 et où le Game Pass n'était pas le fer de lance des Xbox Series X|S. Bien sûr, pas question de faire un milliard en une semaine, le plan était calculé et précis, avec 600 millions la première année, puis 215 millions en deux ans, et encore 50 puis 35 millions pour les années suivantes, soit 900 millions de dollars sur quatre ans précisément.

Des ambitions élevées, mais pas si folles. Insider Gaming, qui relaye le document, rappelle que même si la moitié des joueurs de Starfield (et ils sont déjà 10 millions) l'ont acheté plein pot sans passer par le Game Pass, cela représenterait déjà 350 millions de dollars. Malheureusement, impossible de connaître les chiffres de ventes réelles à l'actuelle, Microsoft garde le secret.

Seul l'avenir nous dira si Bethesda et Microsoft ont vu juste avec leurs prévisions de ventes. Vous pouvez retrouver Starfield à partir de 52,40 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

