Starfield : encore un énorme chiffre pour le RPG spatial

Starfield n'en finit plus d'affoler les compteurs chez Microsoft et Bethesda. Sorti au début du mois sur PC et Xbox Series X|S, le jeu de rôle dans l'espace comptait déjà un million de joueurs pour son lancement officiel, et six millions de joueurs peu après, faisant de lui le meilleur démarrage pour un jeu Bethesda.

Aujourd'hui, le développeur dévoile encore un nouveau chiffre : Starfield compte plus de 10 millions de joueurs sur PC et Xbox Series X|S. C'est énorme, et cela montre bien le succès populaire du RPG spatial, mais il serait bien idiot de le comparer aux autres titres de Bethesda, comme The Elder Scrolls V: Skyrim qui s'était vendu à sept millions d'exemplaires en une semaine. Car ici, Bethesda parle bien du nombre de joueurs pour Starfield, le titre étant inclus dans le PC/Xbox Game Pass depuis sa sortie, permettant aux abonnés d'essayer le jeu sans débourser un euro supplémentaire. Et bien sûr, le studio se garde bien d'évoquer les ventes réelles pour le moment...

