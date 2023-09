Starfield repoussé : « une situation désastreuse » pour le Game Pass selon Phil Spencer

Sorti au début de ce mois-ci, Starfield aura quand même eu droit à plusieurs reports. Dévoilé à l'E3 2018, le jeu de rôle de Bethesda était pendant longtemps attendu en 2022, avant d'être repoussé à cette année, tout comme Redfall, une autre exclusivité Microsoft. Et ça, c'était un énorme coup dur pour Phil Spencer, patron de Xbox.

Ce sont encore une fois les e-mails qui ont fuité ce matin qui nous apprennes des détails croustillants sur ce qui se passe en interne chez Microsoft. En mai 2022, quelques jours avant l'officialisation du report de Starfield et Redfall, Phil Spencer envoyait un long message pour exprimer sa frustration concernant le Game Pass, qui n'avait pas de grosses nouveautés pour les utilisateurs.

En 2021, le PC/Xbox Game Pass avait intégré des jeux comme Microsoft Flight Simulator sur consoles, Psychonauts 2, Age of Empires 4, Forza Horizon 5 ou encore Halo Infinite, une année riche en jeux first party, sans oublier les titres tiers comme Back 4 Blood. Mais en 2022, ce n'était clairement pas la même chose, Phil Spencer parlait alors d'une « situation désastreuse » pour son service d'abonnement. Pas de Starfield, pas de Redfall, et encore moins de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chronobyl, un titre très attendu par les joueurs et par Microsoft.

Le patron de Xbox demandait alors à ses collègues d'éviter à tout prix de revivre une telle déconvenue à l'avenir, avec un calendrier de jeux ayant une date de sortie précise pour les 24 prochains mois, pour proposer du contenu AAA régulièrement aux abonnés du Game Pass. Sarah Bond, corporate vice-présidente de Xbox, a ainsi dressé des jeux tiers à venir et qu'il serait intéressant de voir dans le Game Pass, comme LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Dying Light 2, City Skylines 2, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League, Star Wars Jedi: Survivor ou encore Mortal Kombat 1. Et dans l'urgence, Phil Spencer proposait de rajouter les Dark Souls pour surfer sur la vague du succès d'Elden Ring, ce qui ne s'est finalement pas fait...

Ce genre d'échanges est toujours intéressant à découvrir, et il est évident que les constructeurs, éditeurs et développeurs ne repoussent jamais leurs jeux par gaieté de cœur, compte tenu de tout ce que cela implique pour eux aussi. Heureusement, le Game Pass accueille régulièrement de la nouveauté, les futurs titres viennent d'être dévoilés, et nous retrouvons Gotham Knights, tiens tiens. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois via Amazon ou la Fnac.

Lire aussi : TEST Starfield : Constellation rime avec Déception