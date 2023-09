Xbox : Phil Spencer sauve les apparences en réagissant aux leaks

Nous nous souviendrons longtemps de ce mardi où Xbox a fait la une en raison de nombreux documents confidentiels ayant fuité, qui avaient été présentés à la FTC dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King. À ce sujet, la faute n'est pas à imputer à la Federal Trade Commission, le coupable étant... Microsoft. Eh oui, comme le rapporte The Verge, la juge Jacqueline Scott Corley a déclaré que la cour avait ordonné à la FTC et la firme de Redmond de lui fournir un lien sécurisé dans le cloud vers les éléments du procès, ce qui a été fait le 14 septembre, sauf que des détails classifiés y figuraient comme vous le savez désormais... Ces éléments devront être resoumis d'ici le 22 septembre et il faudra que les deux parties déposent une certification écrite déclarant qu'il n'y a que des informations publiques s'y trouvant. Bon, maintenant que la planète entière est au courant, il n'y a de toute manière plus trop de risque. Phil Spencer a de son côté réagi, tentant de sauver la face avec sa déclaration.

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

Il affirme donc que les plans ont changé comme dirait l'autre, ce qui est évidemment une possibilité, surtout concernant la next-gen. Nous verrons bien en temps voulu.

Nous avons vu la conversation autour d'anciens e-mails et documents. Il est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière, car tant de choses ont changé et il y a tellement de raisons d'être enthousiasmé en ce moment et à l'avenir. Nous partagerons les vrais plans lorsque nous serons prêts.

De même, il a envoyé un mémo en interne qui n'en dit pas vraiment plus, rapporté par The Verge :

Équipe,

Aujourd'hui, plusieurs documents présentés dans le cadre de la procédure judiciaire relative à notre projet d'acquisition d'Activision Blizzard ont été involontairement divulgués. Je sais que c'est décevant, même si de nombreux documents datent de plus d'un an et que nos plans ont évolué.

Je sais également que nous prenons tous très au sérieux la confidentialité de nos projets et des informations de nos partenaires. Cette fuite ne nous permet évidemment pas de répondre à cette attente. Nous tirerons les leçons de ce qui s’est passé et nous améliorerons à l’avenir. Nous mettons tous une passion et une énergie incroyables dans notre travail, et ce n’est jamais ainsi que nous souhaitons que ce travail acharné soit partagé avec la communauté. Cela dit, il y a tellement plus de raisons d’être enthousiasmés, et lorsque nous serons prêts, nous partagerons les vrais projets avec nos joueurs.

En conclusion, j'apprécie tout le travail que vous consacrez à l'équipe Xbox pour surprendre et ravir nos joueurs. Dans les jours et les semaines à venir, restons concentrés sur ce que nous pouvons contrôler : poursuivre l’incroyable succès de Starfield, le lancement prochain de l’incroyable et accessible Forza Motorsport, et continuer à créer des jeux, des services et des appareils dont des millions de joueurs pourront profiter.

Phil