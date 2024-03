RUMEUR sur Xbox : une console portable en développement, même Phil Spencer en rêve

Les consoles de salon ont de nouveau le vent en poupe. La Nintendo Switch a ouvert la voie à des machines hybrides entre le PC portable et la console, avec d'abord le Steam Deck de Valve puis un tas de clones, que ce soit l'ASUS ROG Ally, la Lenovo Legion Go ou la MSI Claw. Visiblement, Microsoft veut lui aussi sa part du gâteau.

Le journaliste Jez Corden a affirmé dans un épisode du podcast Xbox Two que Microsoft serait en train de concevoir un prototype de Xbox portable, une machine capable de faire tourner des jeux nativement et non simplement via le cloud gaming et le Game Pass Ultimate, à l'inverse de la Logitech G Cloud. D'après le journaliste, le prototype serait totalement nouveau, il faut donc rappeler que ce genre de produit est régulièrement à l'étude chez les constructeurs, sans forcément voir le jour par la suite.

Coïncidence qui accompagne cette rumeur, le patron de Xbox Phil Spencer s'est récemment entretenu avec Polygon à l'occasion de la Game Developers Conference pour évoquer le succès des consoles portables déjà sur le marché, rappelant qu'il utilise régulièrement la Lenovo Legion Go et imaginant un appareil conçu par Microsoft :

Je veux que ma Lenovo Legion Go ressemble à une Xbox. Je l'ai amené avec moi à la GDC. Je suis dans l'avion et j'ai cette liste de tout ce qui fait que ça ne ressemble pas à une Xbox. Oubliez la marque. Plutôt : tous mes jeux sont-ils là ? Tous mes jeux s'affichent-ils avec les sauvegardes souhaitées ? Je vais vous dire un jeu qui ne fonctionne pas pour le moment – ça me rend fou – c'est Fallout 76. Il n’a pas de sauvegarde croisée.

Phil Spencer précise par ailleurs que son équipe hardware envisage constamment de nouveaux appareils pour séduire des joueurs, il faut dire que le marché de la console de salon est limité et pourrait même disparaître, d'après Peter Moore, son prédécesseur. Encore faut-il que Microsoft arrive à proposer une console portable unique, différente de la concurrence, Phil Spencer avoue également que ses soucis sont davantage liés à Windows qu'au hardware de la Lenovo Legion Go :

J'aime le fait que Valve, Lenovo et Asus aient innové dans un nouveau facteur de forme. Et je dirai que lorsque je joue sur ces appareils, cela ressemble presque plus à une console qu’à un PC – neuf fois sur 10. Les choses qui me frustrent généralement sont plus basées sur Windows que sur les appareils. C’est un domaine dont je me sens en partie propriétaire. Par exemple, je veux pouvoir me connecter avec une manette. J'ai ma liste de choses que nous devrions faire.

Du point de vue du créateur de jeu, je peux ensuite créer une version unique de mon jeu qui couvre plus de matériels et atteint plus de clients. Et je dirais que pour les joueurs, ça réduit les frictions. Par exemple, si je veux jouer à mes jeux sur console en déplacement avec une console portable, je ne veux pas pouvoir acheter une seule marque de console portable. Pas vrai ? Je veux que tout ce que nous faisons dans le domaine du matériel soit génial. Mais si quelqu’un choisit d’aller jouer aujourd’hui quelque part ailleurs, je ne veux pas qu’il se sente comme un joueur Xbox inférieur.

Je pense que c'est important. Vous et moi, nous sommes là depuis un moment. Regardez les véritables points d’inflexion de notre industrie, comme la Wii. C’était une innovation matérielle liée à une grande innovation logicielle.