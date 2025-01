Switch 2 : Phil Spencer encense la console, bientôt des jeux Xbox dessus ?

Maintenant que Nintendo a officialisé sa Switch 2, les langues se délient dans l'industrie, qui attendait avec autant d'impatience que les joueurs cette annonce. Récemment, c'est le CEO de Xbox qui a dévoilé son avis sur la Switch 2. Phil Spencer était l'invité de Gametag Radio et encense la prochaine console de Nintendo :

Le patron de Xbox déclare ainsi avoir contacté Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, afin de lui dire tout le bien qu'il pensait de la Switch 2 :

J’ai échangé des e-mails avec Furukawa-san, le PDG de Nintendo. Je l’ai félicité et lui ai dit que mes vieux yeux apprécient l’écran plus grand. Nintendo, leur innovation et ce qu’ils représentent dans cette industrie… J’applaudis toujours les initiatives qu’ils prennent. Ils ont fait une petite vidéo rapide et je sais que nous aurons plus de détails au fil du temps. J’ai vraiment hâte de les soutenir avec les jeux que nous avons, et je pense qu’ils sont un élément vraiment important de cette industrie. C’est difficile avec ce qui est publiquement disponible en ce moment pour tout le monde de s’y faire, mais qui parierait contre le succès de cette équipe ? Ils sont tout simplement magistraux dans ce qu’ils font, la Switch est un énorme succès et je pense que la Switch 2 le sera aussi.

Sans surprise, Phil Spencer annonce qu'il va soutenir avec la Nintendo Switch 2 avec des jeux Xbox. Reste à savoir s'il s'agit de portages d'anciens titres ou de versions de jeux actuels adaptées pour la console de salon portable, ce qui serait sans doute faisable, les titres étant déjà optimisés pour la Xbox Series S (même si nous ne connaissons rien de la puissance de la Switch 2 à l'heure actuelle). Il est également tout à fait probable que Microsoft rende disponible le Game Pass Ultimate sur la console de Nintendo pour jouer en cloud gaming, qu'importe la puissance de la machine.

Pour rappel, la Switch 1 a déjà accueilli Pentiment et Grounded, tandis que la PS5 a eu droit à Sea of Thieves et Hi-Fi RUSH, en plus des deux premiers jeux. Microsoft compte faire de tous les appareils une Xbox, la Switch 2 devrait en être une. En attendant d'en savoir davantage sur les plans de Phil Spencer, vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount ou Fnac.

