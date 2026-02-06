Avignon Geek Expo 2026 le programme du salon et notre stand XR à découvrir ce week end

L’Avignon Geek Expo revient ce week end au Parc des Expositions d’Avignon pour son édition 2026. Le salon dédié aux cultures geek, au jeu vidéo et à la pop culture se tiendra les 7 et 8 février, avec une nouvelle fois une programmation riche mêlant animations, exposants, cosplay et expériences immersives. Ouvert au grand public, l’événement s’adresse aussi bien aux passionnés qu’aux curieux souhaitant découvrir l’univers geek sous toutes ses formes. Comme lors des éditions précédentes, plusieurs milliers de visiteurs sont attendus sur place tout au long du week end.

Dates, horaires et accès

L’Avignon Geek Expo ouvrira ses portes le samedi 7 février de 9h30 à 20h puis le dimanche 8 février de 9h30 à 18h. Le salon se déroule au Parc Expo d’Avignon, facilement accessible en voiture comme en transports en commun.

La billetterie officielle est déjà ouverte avec différentes formules, pass un jour, pass deux jours et billet soirée du samedi. Les réservations s’effectuent directement sur le site officiel du salon.

Notre stand XR de retour en 2026

Comme en 2025, GAMERGEN sera présent sur le salon avec un stand dédié à la réalité virtuelle et aux expériences immersives. Tout au long du week end, le public pourra venir découvrir et tester plusieurs animations accessibles à tous.

Nous proposerons notamment deux Overbike, permettant de voler dans des circuits virtuels, un simulateur de conduite sur vérins offrant des sensations physiques proches de la réalité, ainsi que des jeux musicaux utilisant des gilets et des guns haptiques (dont l'excellent ProvolverElite) pour ressentir la musique à travers le corps. Des jeux de sport en réalité virtuelle seront également de la partie pour compléter l’expérience.

L’objectif reste le même, faire découvrir la VR et la XR de manière ludique, encadrée et accessible, que l’on soit novice ou déjà familier de ces technologies.

Un programme riche en animations et univers geek

Au delà de notre stand, l’édition 2026 de l’Avignon Geek Expo proposera de nombreuses animations tout au long du week end. Le salon mettra à l’honneur des univers emblématiques de la science fiction, du manga et des séries, avec notamment des décors immersifs, des expositions thématiques et des animations interactives.

Les visiteurs pourront également profiter de zones dédiées au cosplay, avec des déambulations, des animations et un concours prévu sur le week end. De nombreux exposants seront présents, entre boutiques geek, créateurs indépendants, artistes et stands dédiés à la pop culture sous toutes ses formes.

Invités et rencontres

Parmi les invités confirmés pour l’édition 2026, plusieurs personnalités issues de franchises cultes et du monde du doublage sont annoncées :

Chris Rankin : acteur connu pour son rôle de Percy Weasley dans la saga Harry Potter , présent les deux jours pour des séances de dédicaces, des rencontres et des conférences.

Harry Potter Georgina Leonidas : actrice ayant interprété Katie Bell dans la saga Harry Potter , également présente pour dédicaces et échanges avec le public.

Harry Potter Nathalie Homs : comédienne et directrice artistique de doublage, dont la carrière comprend de nombreux rôles vocaux sur des films et séries.

Mimifé (Mimi Félixine) : artiste vocale, coach et chanteuse active dans le doublage de films Disney et autres productions.

Maeva Méline : chanteuse et comédienne ayant notamment prêté sa voix à des personnages de grandes productions animées.

Zed Le Rouge : performeur musical et animateur revenant pour animer la scène principale.

Han Jones : cosplayeur et créateur de contenu, connu pour ses représentations inspirées du MCU et d’autres univers geek.

Ces invités participent à des séances de dédicaces, des rencontres, des panels et parfois des performances sur scène selon les créneaux définis par l’organisation.

Informations pratiques et billetterie

L’Avignon Geek Expo 2026 se tiendra les 7 et 8 février au Parc des Expositions d’Avignon.

La billetterie officielle est accessible en ligne sur le site officiel.

Nous vous donnons rendez vous tout le week end sur notre stand XR pour découvrir, tester et échanger autour de la réalité virtuelle et des technologies immersives.